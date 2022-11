Regali di Natale 2022 – Libri: la nostra selezione

Per alcuni romanzi la scelta del luogo in cui far accadere le azioni dei protagonisti è un aiuto silenzioso a farci trovare l’atmosfera del racconto. Un occhio quasi cinematografico, un personaggio aggiunto, un misterioso monologhista. In Museo animale troviamo già dal titolo un luogo sconosciuto, un oggetto misterioso: motivo di suspence che Carlos Fonseca instilla scientemente prima della narrazione.

I libri di Alice Rivaz sono un piccolo piacere, quasi intimo. Eppure affermarlo vorrebbe ridurre una parte della letteratura della scrittrice svizzera. Per cogliere appieno la scrittura profonda ma sempre discreta, leggera, mai barocca della Rivaz bisogna lasciarsi cadere nei suoi libri, lasciarsene avvincere, finché ad un certo punto non ci troverà commossi come di fronte ad un diario.

Punto di fuga di Mikhail Shishkin è un viaggio meraviglioso e dolce come una splendida passeggiata in collina, le parole cadono sempre nel momento più giusto, gli argomenti sempre incredibilmente intimi e allo stesso tempo universali. Un viaggio intenso da compiere per capire qualcosa di un mondo di cui siamo solo osservatori lontani.

Acque strette di Julien Gracq è un’escursione in barca sull’Èvre diventata percorso interiore che, agganciandosi al paesaggio, si libera in associazioni personali che sfociano in citazioni, sogni, allucinazioni delicate, ricordi, pensieri, intuizioni, suggestioni, insomma tutto quello che fa di un’anima un elemento danzante sulla musica del mondo.