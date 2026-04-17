La Milanesiana 2024: Desiderio e Legge infiammano l’estate culturale italiana

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La Milanesiana, la rassegna multidisciplinare ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, si prepara a invadere pacificamente l’Italia dal 24 maggio al 22 luglio. La 27esima edizione promette un viaggio attraverso 18 città, costellato da oltre 60 appuntamenti che abbracciano ogni forma d’arte e sapere, dalla letteratura alla musica, dal cinema alla scienza, fino al fumetto e allo sport. Il tema di quest’anno, ‘Il Desiderio e la Legge’, si preannuncia un fertile terreno di confronto e riflessione.

Tra gli ospiti di spicco di questa edizione troviamo il regista sudcoreano Park Chan-Wook, premiato con l’Omaggio al Maestro. La Milanesiana si distingue anche per il suo impegno sociale, inaugurando collaborazioni significative con l’Istituto Clinico Humanitas e il Carcere di San Vittore, portando il dibattito culturale in contesti in cui la parola e l’ascolto diventano strumenti ancora più potenti. Un modo per ribadire il ruolo della cultura come motore di inclusione e accessibilità.

Come da tradizione, la rassegna assegnerà prestigiosi riconoscimenti: Alberto Mantovani riceverà il Premio Scuola Pitagorica/La Milanesiana per le Scienze, mentre Ermal Meta sarà insignito del Premio SIAE/La Milanesiana. Art Spiegelman e Françoise Mouly riceveranno il Premio Rosa d’Oro de La Milanesiana. Premi anche a Maurizio Nichetti, Bruno Bozzetto, Olivier Guez e Régis Wargnier.

L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di Daniela Benelli, Dario Salvetti e Giorgio Gosetti. Ad arricchire ulteriormente il programma, sono previste cinque mostre con cataloghi editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi, offrendo un’immersione ancora più profonda nel mondo dell’arte e della cultura. La Milanesiana si conferma così un appuntamento imperdibile per chiunque voglia nutrire la mente e lo spirito.