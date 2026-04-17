Neri Pozza esplora la crisi della democrazia e le ombre della guerra civile nelle nuove uscite

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Neri Pozza continua a stimolare la riflessione con le sue nuove proposte letterarie, portando nelle librerie due titoli che promettono di scuotere le coscienze. Da un lato, *Tyrannis* di Goffredo Buccini offre un’analisi incisiva e spietata della crisi delle democrazie, un viaggio attraverso le trasformazioni sociali e politiche che hanno segnato il passaggio al nuovo millennio, dalle proteste di Seattle fino alle autocrazie contemporanee. Un romanzo che sembra voler fotografare la progressiva erosione degli ideali democratici nel mondo.

Dall’altro lato, David Uclés ci trasporta nel cuore di un conflitto brutale con *La penisola delle case vuote*. L’autore affronta il tema della guerra civile, raccontando i tre anni di sangue che hanno devastato un paese sull’orlo di un cataclisma globale. Un’opera che si preannuncia intensa e profondamente immersiva, capace di far riflettere sulla fragilità della pace e sulle conseguenze devastanti dei conflitti interni.

Entrambi i libri, disponibili dal 14 aprile, sembrano voler sondare le zone d’ombra del presente, offrendo al lettore strumenti per comprendere le complessità del mondo che ci circonda. Neri Pozza si conferma, quindi, un editore attento ai temi cruciali del nostro tempo, capace di proporre narrazioni che stimolano il dibattito e invitano a una riflessione critica.

Insomma, due letture imperdibili per chi cerca qualcosa di più di un semplice romanzo: due viaggi letterari nel cuore delle nostre paure e delle nostre speranze. Prepariamoci a essere scossi, a interrogarci e, forse, a trovare nuove prospettive sul mondo.