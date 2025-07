“Il segreto dei cani” di Riccardo Stellini – Poesie che parlano al cuore

Condividi Facebook

“Il segreto dei cani” è una raccolta poetica intensa e delicata, firmata da Riccardo Stellini, scrittore, attore e anche modello, che molti avranno visto in diverse campagne pubblicitarie. In questo libro, pubblicato da Nulla Die Edizioni, Stellini si mette completamente a nudo, lasciando da parte l’immagine pubblica per mostrare la parte più vera e fragile di sé.

Il libro si apre con una presentazione del filosofo Diego Fusaro e una prefazione dello psicologo Matteo Sinatti, che descrive il cuore dell’opera con parole semplici ma forti: servono coraggio e sincerità per mostrarsi davvero per quello che si è, senza maschere né perfezione. E Riccardo Stellini lo fa con grande sensibilità, usando la poesia come strumento per raccontarsi e per entrare in contatto diretto con il lettore.

I suoi versi sono brevi ma carichi di significato. Raccontano emozioni profonde, esperienze personali, fragilità e sogni. Lo stile è essenziale, ma arriva dritto al punto, e spesso tocca corde molto intime. Una delle poesie più toccanti è “Il mio corpo”, che parla del dolore, dell’amore e della solitudine con immagini forti e molto visive: «Le cui rive, son costole, sgretolate a sabbia fina». Una frase che resta dentro.

“Il segreto dei cani” è un libro che parla di autenticità in un mondo che punta sempre di più all’apparenza. Le poesie di Stellini ci invitano a guardarci dentro, a riflettere su chi siamo davvero, al di là dei ruoli che interpretiamo ogni giorno. Sono testi che non si limitano a raccontare, ma che cercano di trasformare: chi legge si sente parte di un viaggio, forse anche del proprio.

Secondo Diego Fusaro, queste poesie sono una risposta a un mondo sempre più “virtuale” e scollegato dalla realtà e dai sentimenti veri. In un contesto dove l’umanità sembra smarrirsi, la poesia – quella vera, vissuta e sentita – può ancora essere un’àncora, un gesto di resistenza e speranza.

“Il segreto dei cani” è un piccolo libro che lascia un segno profondo. Ideale per chi ama la poesia sincera, per chi cerca parole che parlino dritto al cuore e per chi vuole concedersi un momento di verità, lontano dal rumore del mondo.

Contatti

https://www.instagram.com/riccardostelliniart

www.riccardostellini.it





Casa editrice: Nulla Die Edizioni

Collana: iCanti

Genere: Raccolta poetica

Pagine: 64

Prezzo: 15,00 €

Codice ISBN: 978-8869156793