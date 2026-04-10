Monferrato in Musica: Un Festival d’Autore Inonda il Territorio

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Il Monferrato si prepara a diventare un palcoscenico a cielo aperto con la prima edizione del Monferr’Autore Festival. Da aprile a luglio, dodici comuni della provincia di Alessandria e zone limitrofe accoglieranno un ricco programma di eventi che spaziano dalla musica alla letteratura, passando per il cinema e il teatro.

Sotto la direzione artistica di Enrico Deregibus, il festival promette un viaggio culturale che unisce nomi di spicco del panorama musicale italiano a nuove voci emergenti. Il cartellone è un mix esplosivo di generi e stili, con artisti del calibro di Ron, Violante Placido, Davide Van De Sfroos, Dente, Mauro Pagani e Cisco, pronti a incantare il pubblico con le loro performance.

Ma non è finita qui! Il festival omaggerà anche due figure iconiche della musica italiana, Enzo Jannacci e Andrea Parodi, con serate speciali dedicate al loro talento. E per i giovani aspiranti cantautori e band del territorio, ci sarà il Monferrato Music Contest, un’occasione unica per farsi conoscere e mostrare il proprio talento.

Monferr’Autore si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della cultura e della musica, un’opportunità per scoprire le bellezze del Monferrato e lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo l’arte sa regalare. Il calendario è in continua evoluzione, quindi restate sintonizzati per scoprire le sorprese che il festival ha in serbo per noi!