“Frogs for Watchdogs”: Un romanzo d’esordio che celebra la famiglia blended

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Nella vasta e variegata produzione letteraria contemporanea, emerge con forza “Frogs for Watchdogs”, il romanzo d’esordio di Seán Farrell che ha già conquistato l’attenzione della critica.

Pubblicato nel 2025 da New Island Books e nel 2026 da John Murray Press, questo intenso lavoro narrativo è stato accolto con entusiasmo, tanto da essere selezionato per il prestigioso riconoscimento di “Newcomer of the Year” agli Irish Book Awards.

La trama segue le vicende di un ragazzo selvaggio con un’immaginazione feroce, che si impegna a proteggere la sua famiglia ricomposta – una madre guaritrice, una sorella maggiore e un padre assente – in una casa isolata nella campagna irlandese. Tra furti di fieno, chiamate moleste notturne e l’attrazione della madre verso un vicino agricoltore, il romanzo esplora temi di infanzia intensa, legami familiari e la gioia e la sicurezza cauta di una famiglia blended.

Con uno stile che oscilla tra l’oscuro e il tenero, il crudo e il divertente, “Frogs for Watchdogs” si presenta come un’ode alla famiglia contemporanea, narrata dalla voce del protagonista bambino. Acclamato dalla critica come “un romanzo davvero speciale” (Louise Kennedy) e “avvincente” (John Banville), questo esordio di Seán Farrell merita senza dubbio l’attenzione degli amanti della letteratura di qualità.

Disponibile in edizione cartacea, ebook e audiolibro, “Frogs for Watchdogs” è un’opera che promette di lasciare il segno nel panorama letterario, grazie alla sua capacità di catturare l’essenza della famiglia moderna con una voce unica e coinvolgente.