Il crepuscolo di una casa editrice: Hoepli e la crisi del sapere umanistico

La notizia della crisi che investe la storica casa editrice Hoepli, con l’avvio della procedura di cassa integrazione per il personale, suscita inevitabilmente profonda preoccupazione. Al di là delle dinamiche aziendali specifiche, questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione radicale del panorama editoriale e, più in generale, del ruolo e del valore attribuiti al sapere umanistico nella società contemporanea.

La fine di un’epoca?

La crisi di Hoepli, fondata nel 1870, non è semplicemente una questione di bilanci in rosso o di strategie di mercato fallimentari. Essa rappresenta, piuttosto, un sintomo di una tendenza più profonda e inquietante: la progressiva marginalizzazione del libro e della cultura umanistica in un’epoca dominata dalla digitalizzazione, dalla velocità dell’informazione e dalla logica del profitto. La casa editrice, da sempre punto di riferimento per studenti, professionisti e appassionati di sapere, si trova oggi a fare i conti con un mercato in rapida evoluzione, in cui la competizione è sempre più agguerrita e le abitudini di lettura sono profondamente cambiate.

Il primato della tecnica

La crisi di Hoepli mette in luce, in definitiva, la fragilità di un modello culturale basato sulla trasmissione del sapere attraverso il libro, in un’epoca in cui l’attenzione è sempre più concentrata sulla dimensione tecnologica e sulla sua presunta capacità di risolvere tutti i problemi. La tecnica, da strumento al servizio dell’uomo, rischia di diventare fine a se stessa, relegando in secondo piano la riflessione critica, la profondità del pensiero e la ricchezza del patrimonio culturale. La scomparsa di una casa editrice come Hoepli rappresenterebbe una perdita irreparabile per il mondo della cultura e un impoverimento del nostro orizzonte intellettuale.