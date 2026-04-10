Ana Carla Maza: il violoncello cubano risuona nei teatri italiani con il nuovo album ‘Alamar’

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La talentuosa violoncellista, cantante e compositrice cubana Ana Carla Maza sta portando la sua magia musicale in giro per l’Italia. Con un violoncello che parla e una voce che incanta, Maza è pronta a presentare al pubblico italiano il suo nuovo album, ‘Alamar’, in uscita il 17 aprile.

Il tour, già iniziato, prevede due tappe imperdibili: il 15 aprile al leggendario Blue Note di Milano e il 16 aprile al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (Modena). Sarà un’occasione unica per assistere alla prima esecuzione live dei brani di ‘Alamar’, un lavoro intimo e profondamente personale che esplora temi come le radici, la memoria e l’amore.

‘Alamar’, anticipato dai singoli ‘Corazoncito mio’ e ‘Habanera’, è un mix vibrante di jazz, musica latina e sonorità world music, un connubio che definisce lo stile unico e inconfondibile di Ana Carla Maza. Un viaggio sonoro che promette di emozionare e trasportare l’ascoltatore nel cuore pulsante di Cuba.

Dopo aver calcato palchi prestigiosi in tutto il mondo e condiviso la scena con mostri sacri come Chucho Valdés, Ana Carla Maza continua a stupire con la sua originalità e il suo talento. I biglietti per le date italiane del tour ‘Alamar 2026’ sono disponibili online, non perdete l’occasione di lasciarvi incantare!