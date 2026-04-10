Giusy Ferreri ci porta ‘A due passi dal mare’: la sua voce per la nuova fiction Rai

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La voce inconfondibile di Giusy Ferreri torna a farci sognare con “A due passi dal mare”, il suo nuovo singolo disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ma c’è di più: il brano, nato dalla penna di Matteo Buzzanca ed Eugenio Darie, è la sigla della nuova serie TV di Rai 1, “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, che debutterà il 12 aprile. Un connubio perfetto tra musica e televisione che promette di regalarci grandi emozioni.

“A due passi dal mare” è un brano che incanta fin dal primo ascolto. Le sonorità orchestrali, avvolgenti e raffinate, si fondono alla perfezione con il timbro graffiante e unico di Giusy Ferreri, creando un’atmosfera cinematografica intensa e suggestiva. La canzone sembra dipingere un quadro sonoro della bellezza della penisola sorrentina, evocando immagini di paesaggi mozzafiato e di atmosfere romantiche.

Il singolo è accompagnato da un videoclip prodotto da Rodeo Drive, già disponibile su YouTube, che ci immerge ancora di più nelle atmosfere della fiction Rai. Un’occasione imperdibile per ascoltare la nuova hit di Giusy Ferreri e per prepararsi alla visione di “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, una serie che promette di tenerci incollati allo schermo.

Insomma, un’operazione crossmediale ben orchestrata che vede la Ferreri consolidare il suo ruolo di interprete poliedrica, capace di spaziare tra generi musicali diversi e di emozionare il pubblico con la sua voce inconfondibile e la sua grande sensibilità artistica. Non resta che lasciarsi trasportare dalle note di “A due passi dal mare” e dalla magia della costa sorrentina.