Iperborea sbarca al Salone del Libro di Torino 2026 con un carico di novità nordiche

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Iperborea, la casa editrice specializzata in letteratura nordica e non solo, ha annunciato la sua partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, in programma dal 14 al 18 maggio. L’editore milanese porterà al Lingotto Fiere (stand K51, Padiglione 2) un ricco programma di eventi e presentazioni, con un focus sui suoi classici e le ultime uscite.

Tra gli ospiti internazionali spiccano gli scrittori Andrev Walden, Jina Khayyer, Giri Nathan e Lena Frölander-Ulf, pronti a dialogare con il pubblico e a presentare le loro opere. Iperborea offrirà uno sguardo a mondi lontani, ma sempre vicini al cuore dei lettori italiani, grazie alla sua selezione accurata e alla sua capacità di scovare voci originali e coinvolgenti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Al Salone sarà presentato il nuovo volume di Cose Spiegate bene dedicato all’agricoltura e all’allevamento, un tema quanto mai attuale, e il nuovo numero dell’Integrale, che affronterà il complesso rapporto tra soldi e cibo. E per i più piccoli, spazio a Nilsson, il libro-rivista pensato per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, un’occasione per avvicinare i più giovani alla lettura in modo creativo e divertente.

Insomma, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della letteratura, che avranno l’opportunità di incontrare autori, scoprire nuovi titoli e immergersi nell’atmosfera unica del Salone del Libro. Iperborea promette di essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione, portando a Torino un assaggio della sua inconfondibile identità culturale.