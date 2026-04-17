Odifreddi sfida i “farisei” con un ritratto di Bertrand Russell, il filosofo “cattivo maestro”

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Piergiorgio Odifreddi torna a far parlare di sé con un nuovo libro dedicato a una figura controversa e affascinante del Novecento: Bertrand Russell. Il volume, intitolato “Cattivo Maestro” e pubblicato da Raffaello Cortina Editore, celebra la vita e il pensiero del filosofo e matematico britannico, premio Nobel per la letteratura nel 1950 e strenuo difensore della libertà di pensiero.

Russell, secondo Odifreddi, è stato un vero e proprio “cattivo maestro” per tutti coloro che si rifugiano in dogmi e superstizioni. La sua opera, infatti, è un inno alla ragione, alla scienza e alla libertà individuale. Il libro ripercorre le tappe fondamentali della vita di Russell, dalla fondazione di una scuola alternativa per bambini alle sue battaglie contro la guerra e l’ingiustizia, fino al suo impegno per l’amore libero e i matrimoni aperti.

Un uomo che ha sfidato le convenzioni, pagando in prima persona le sue scelte, come dimostrano i due periodi di detenzione per pacifismo, il secondo dei quali scontato a novant’anni. La sua ultima azione, compiuta a 98 anni, fu un appello contro i crimini di guerra di Israele in Palestina.

“Cattivo Maestro” si preannuncia come un’opera stimolante e provocatoria, capace di far riflettere sui grandi temi del nostro tempo e di rendere omaggio a un pensatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Novecento.