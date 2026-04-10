I Domani Martina aprono il coperchio: fuori “Scatola”, singolo denso di chiaroscuri

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I torinesi Domani Martina tornano a far parlare di sé con “Scatola”, il loro nuovo singolo. La band, nota per il suo sound che fonde il brit-rock/brit-pop con la tradizione cantautorale italiana, continua a esplorare sonorità fresche ed energiche, capaci di catturare sia gli amanti dei riff di chitarra potenti che quelli dei ritornelli da canticchiare sotto la doccia.

“Scatola” si distingue per atmosfere più dark e profonde. Il brano dipinge la continua tensione tra il bisogno di protezione e l’irrefrenabile desiderio di evasione. L’immagine della scatola diventa così una metafora potente: un rifugio sicuro, certo, ma anche una prigione soffocante che comprime l’anima.

Al centro del brano pulsa una lotta interiore, dove la tentazione si manifesta come una forza vitale e distruttiva al tempo stesso, capace di farci sentire vivi ma anche di consumarci lentamente. “Scatola” diventa un viaggio introspettivo in un equilibrio fragile, dove la nostra identità si costruisce e si perde continuamente tra il desiderio di restare ancorati alle nostre certezze e quello di evadere, anche solo per un attimo, per respirare a pieni polmoni.

Un assaggio intenso e promettente del nuovo album, previsto per il 2026, che conferma la capacità dei Domani Martina di scavare nel profondo dell’animo umano con la loro musica. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali.