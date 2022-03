L’albero della nostra vita – Joyce Maynard

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

L’albero della nostra vita di Joyce Maynard è la storia di una donna e di una coppia, sullo sfondo di una Storia che si riflette implacabile nella vita di ciascuno: le lotte sociali, l’avvento della tecnologia, la tragedia del Challenger, un filo rosso che lega tutti in un’unica, grande esperienza umana.

L’albero della nostra vita di Joyce Maynard

Ci sono libri che sanno trasformare in simboli immagini colte dal quotidiano, permettendo di raccontare, attraverso di essi, epoche e periodi. Fasi in cui si potrebbe suddividere lo scorrere della vita e la storia di ogni individuo raccontando il suo microcosmo. Joyce Maynard fa emergere chiaramente questa visione della vita come un moto continuo fra epoche e momenti diversi. Se esiste il momento dell’andare, esiste il momento del ritorno; se esiste il momento della rabbia, della fuga, esiste quello del perdono.

Eppure, ecco una storia su cui si poteva contare, una storia che non cambiava mai. Primavera, estate, autunno, inverno, l’acqua scorreva sempre.

Tutto il libro di Maynard è giocato con intelligenza proprio su questo continuo rimando tra la necessità della rottura e la costruzione in qualche modo di una “storia di famiglia”. Storia però da cui bisogna sapersi staccare perché “a volte una persona deve allontanarsi da casa per diventare ciò che ha bisogno di essere.” E la scelta di allontanarsi a volte può essere dura, cara in termini affettivi, ma la partenza a volte diventa necessaria come un gesto d’amore.

Qualche volta” scrive la Maynard “te ne vai da un posto perché non ti piace starci. Qualche volta sei costretta ad andartene perché lo ami troppo.

Così Eleanor, giovane donna indipendente, si presenta balzando in avanti e indietro fra gli anni nella sua scelta di allontanarsi dalla famiglia a seguito di un evento tragico, per poi ritrovarla molti anni dopo grazie al matrimonio di un figlio perso di vista.

Da qui parte la storia di Eleanor, l’illustratrice di libri per bambini che vive da sola in una bellissima casa di campagna nel New Hampshire fino a quando non conosce Cab, a fine anni Settanta. Con quello che diventerà suo marito è subito amore e sesso e famiglia, da cui nasceranno in poco tempo Alison, Ursula e Toby. Cam è un bravo padre ma non sa trovarsi un lavoro e un giorno perde di vista il piccolo Toby che ha un incidente dalle conseguenze irreparabili.

Eleanor non riesce a perdonare il marito e innalza un muro di rancori che diventa insuperabile quando scopre un tradimento. Così decide di andarsene, lasciando a Cam e ai figli la casa e la normalità in cui hanno sempre vissuto. Il suo silenzio avrà conseguenze sul rapporto con i ragazzi che entrano in conflitto con lei e lentamente la abbandonano, ma, grazie alla sua tenacia, Eleanor saprà ricostruire se stessa e riavvicinare le persone che ama.

L’albero della nostra vita è la storia di una donna e di una coppia, sullo sfondo di una Storia che si riflette implacabile nella vita di ciascuno: le lotte sociali, l’avvento della tecnologia, la tragedia del Challenger, un filo rosso che lega tutti in un’unica, grande esperienza umana. Con saggezza e compassione, Joyce Maynard ci mostra il potere liberatorio del perdono, l’unica forza al mondo che può rivelarci il significato più puro e creativo dell’amore.

Si percepisce la conoscenza, la confidenza, della Maynard con il grande romanzo, infatti la sensazione che si ha sin dalle prime pagine è quella di essere di fronte ad un grande romanzo americano, che vuole tracciare, attraverso la storia di una famiglia, di una donna in prima piano, la storia di un periodo storico e di un mondo segnato dal pop raffinato di Michael Jackson.

L’albero della vita,come sottolinea con grande precisione Silvia Tarassi, “è stata l’immagine degli omini di sughero in balìa della cor­rente a guidarmi nel percorso che ogni traduttore deve compiere ogni volta per traghettare il testo dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo”. La corrente del tempo, delle immagini che si susseguono nel libro, sono il fiume che scorre sotterraneo in tutto il libro, coinvolgendoci piacevolmente.

Joyce Maynard – L’albero della nostra vita – NNE

Traduzione: Silvia Castoldi