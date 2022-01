Condividi Facebook

Quante autrici abbiamo letto nel 2021? Ce lo siamo chiesti a fine 2020 e siamo tornati a chiedercelo al termine di questo 2021. L’idea che ci ha spinti è quella di farci caso. Chiaramente, in modo conscio, crediamo che non ci importi chi scriva i libri, soprattutto non è il sesso di chi scrive a costituire una discriminante. Siamo sicuri di basare le nostre scelte su altri fattori, su suggestioni più nobili.

Magari è così, siamo illuminati e andiamo oltre certe barriere, siamo immuni dal maschilismo, anche quello più nascosto, strisciante alle spalle. In fin dei conti però non ci costa nulla verificare, tanto più che il risultato non è necessariamente indicativo della quota di maschilismo presente nelle nostre letture.

Proviamo solo a monitorarci un minimo, probabilmente facendolo nel tempo potremmo trarre qualche conclusione, in qualsiasi senso. Si tratta di un esercizio che, a fronte di un impegno minimo, rischia di rivelarci qualcosa di interessante, non vediamo controindicazioni incisive. Di contro potremmo scoprire di avere margini per correggere il tiro, perché migliorarsi in modo così semplice non capita tutti i giorni.

Premettiamo di aver preso in considerazione solo i tre recensori che hanno apportato il contributo maggiore a livello quantitativo e che i tre sono uomini. Inoltre, non tutti i libri letti da questi tre figuri vengono recensiti, quindi il risultato non riguarda le letture, ma quanto deciso di recensire per il sito, fatto che può nascondere comunque indicazioni interessanti.

Attraverso i potenti calcolatori in possesso della redazione, abbiamo scoperto che l’anno scorso i tre soggetti hanno recensito 74 libri, di cui 21 scritti da autrici, sostanzialmente il 28%. In questo 2021 i numeri dicono che abbiamo recensito 61 libri, di cui 24 scritti da autrici, il 39,34%.

Numeri in aumento, ci verrebbe da dire, ma non crediamo sia il caso di esaltarci. Siamo solo al secondo anno di monitoraggio, è presto per trarre conclusioni in qualsiasi senso, tanto più che non abbiamo raggiunto nemmeno una parità di numeri e l’aumento riscontrato chissà di quanta virtù e di quanto caso è figlio.

A questo punto elenchiamo i libri scritti da donne che sono stati recensiti, considerateli consigli e spunti:

La matematica è politica di Chiara Valerio Leggi la recensione

L’ottava vita (per Brilka) di Nino Haratischwili Leggi la recensione

Cuori pensanti. 5 Brevi lezioni di filosofia per tempi difficili di Laura Boella Leggi la recensione

Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico di Eva Cantarella Leggi la recensione

Asimmetria di Lisa Halliday Leggi la recensione

Tornare a casa di Dörte Hansen Leggi la recensione

Tempi eccitanti di Naoise Dolan Leggi la recensione

Donne nei loro letti di Gina Berriault Leggi la recensione

Fuori di testo. Titoli, copertine, fascette e altre diavolerie di Valentina Notarberardino Leggi la recensione

Poesia come ossigeno. Per un’ecologia della parola di Antonella Anedda, Elisa Biagini Leggi la recensione

Svegliare i leoni di Ayelet Gundar-Goshen Leggi la recensione

Lettere tra due mari di Siri Ranva Hjelm Jacobsen Leggi la recensione

La stasi dietro il lavello di Claudia Rusch Leggi la recensione

Il figlio di Gina Berriault Leggi la recensione

Per strada è la felicità di Ritanna Armeni Leggi la recensione

Per il mio bene di Ema Stokholma Leggi la recensione

I figli del diluvio di Lydia Millet Leggi la recensione

Rock poster 1940-2010 di Martina Esposito Leggi la recensione

Ammazzati amore mio di Ariana Harwicz Leggi la recensione

Le luci della terra di Gina Berriault Leggi la recensione

Capelli, lacrime e zanzare di Namwali Serpell Leggi la recensione

Sotto la falce. Un memoir di Jesmyn Ward Leggi la recensione

La casa olandese di Ann Patchett Leggi la recensione

L’impensato. Teoria della cognizione naturale di Katherine N. Hayles Leggi la recensione

Photo by Lona on Unsplash