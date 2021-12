Regali di Natale 2021 – Libri: la nostra selezione

Prendere in mano un caposaldo della letteratura e parlarne a cuor leggero può essere il lavoro più semplice del mondo, come il più difficile. Semplice perché davanti a un capolavoro si può abbassare la guardia e goderne la bellezza Difficile perché dinnanzi a un’opera simile le parole faticano ad acquisire un peso degno, distinguibile. Un po’ come una voce lontana durante un temporale.

Cent’anni di solitudine è un libro maestoso per come indaga nell’esistenza umana in generale e in quella del popolo sudamericano in particolare. Uno spaccato di vita, di politica, di profondità letteraria che, se ci si vuole definire lettori, deve essere letto (anche se non per forza amato).

Il ponte sulla Drina di Ivo Andríc ricostruisce l’incedere della storia sulla cittadina di Visegrad, un piccolo specchio di vicende più grandi. Andríc propone passaggi di tempo che si sedimentano fino a raggiungere un quadro generale ampio e significativo, passando per il gusto della vita particolare giunge ad ampliare la visuale fino a alla storia.

