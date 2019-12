Libri Dicembre 2019 – La selezione del mese

Regali di Natale 2019 – Ci siamo quasi, mancano pochi giorni al 25 dicembre ed ecco un bell’elenco di libri che potrete regalare facendo un gran bella figura oppure, meglio ancora, comprare per voi stessi e goderveli nei giorni di vacanza. Ps: ovviamente non si tratta di titoli natalizi, abbiamo una nomea da difendere.

La scimmia sulla schiena – William Burroughs

Recensione – La scimmia sulla schiena, Junkie in lingua originale, è un’analisi lucida e appuntita degli effetti della droga su un essere umano. Eroina, morfina o roba, se preferite, intesa come modo di vivere, una maniera come un’altra per affrontare la consapevolezza del vuoto

Per la recensione clicca qui sotto oppure qui, invece per acquistare il libro vai sul sito di Amazon oppure su IBS

Uomini e Topi – John Steinbeck

Recensione libro Uomini e Topi – Questa novella breve dello scrittore americano è un dipinto conciso e tremendamente struggente di quello che generalmente è il destino degli ultimi. Per loro non ci sono né possibilità di scelta né salvezza. Solo l’inesorabile incedere verso un disegno già scritto

L’Arminuta – Donatella Di Pietrantonio

L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio è un libro sulle diverse facce della maternità e sulla costruzione di un’identità che viene deviata improvvisamente. Vengono fotografate le difficoltà del rapporto tra adulti e ragazzi, difficoltà che sono gravide di conseguenze ineludibili. Il linguaggio asciutto ci catapulta senza troppi giri nel cuore della situazione.

Sorelle Materassi – Aldo Palazzeschi

Se quando si dice zitelle si pensa immediatamente alle Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi un motivo ci sarà. Scopritelo da voi leggendo questa perla di libro, grottesco e tenero, dove la commedia umana trova sviluppi che penetreranno nel vostro immaginario. A volte succede che se un libro ha successo è perché ne vale la pena, ecco uno di quei casi.

Maschio Adulto Solitario – Cosimo Argentina

Maschio Adulto Solitario è un libro dal linguaggio duro, che non fa sconti al lettore e gli riversa addosso tutto il peggio che l’umana natura è in grado di offrire. Lo scorrere delle pagine è un’inesorabile, solitaria, caduta nel vuoto, dove non esistono speranza né, tantomeno, redenzione. Un libro perfetto per Natale, insomma

Come tessere di un domino – Zigmunds Skujins

In Come tessere di un domino di Zigmunds Skujins troverete amore, amicizia, sofferenza e desiderio miscelati da un autore estroso nei modi ma solido nei concetti, capace di tenere insieme intimità e storia, anzi meglio, capace di intrecciarli amorevolmente.

