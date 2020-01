Libri Gennaio 2020 – La selezione del mese

L’anno nuovo è arrivato e con lui tanti buoni propositi. Come vi abbiamo già detto, fallire è un attimo, ma se si tratta di libri bisogna tenere duro. Partite col nuovo anno con un bel pieno di libri da leggere, ecco le nostre proposte!

Philip Roth – La macchia umana

Stati Uniti, 1998, l’estate in cui “il pene di un presidente invase la mente di tutti”. Coleman Silk è lo stimato preside dell’università di Athena. Bianco di origini ebraiche, il dr Silk è un uomo integerrimo e dalla vita cristallina…

Murakami Haruki – L’arte di correre

Scrivere un libro è un po’ come correre una maratona. Ci vogliono, oltre al talento (ma chiamiamola pure predisposizione), costanza, capacità di soffrire e, soprattutto, la bravura nello scendere a patti con noi stessi e i nostri limiti. Ecco la ricetta di Murakami che, con questo godibilissimo volumetto, apre uno squarcio sulla sua vita e sul suo modo di intendere la scrittura.

Jonathan Franzen – Le correzioni

Le correzioni di Jonathan Franzen è la storia di una famiglia, di cui sviscera i caratteri di tutti i componenti e poi li riunisce per un ultimo Natale insieme: un Natale che sarà punto di svolta come no, dipende dai punti di vista.

Mario Pomilio – Il Quinto Evangelio

di Mario Pomilio è un libro meraviglioso. Restituisce tanta soddisfazione a fronte di un impegno intenso. Non si può che ringraziare L’Orma Editore per questa importante edizione di un volume che non sa lasciare indifferenti, e se lo resterete siete pregati di mettere in discussione voi stessi e non questo splendido testo.

Luca Bianchini – Nessuno come noi

Mettete un disco dei Level 42 nello stereo, una camicia alla Tom Cruise in Cocktail e godetevi la lettura di “Nessuno come noi”ovvero le piccole, catastrofiche vicende di tre adolescenti tra liceo, riscatto sociale e la scoperta del mondo degli adulti.

Davide Enia – Appunti per un naufragio

Che Appunti per un naufragio di Davide Enia sia di buon auspicio quando guarderemo il mondo e che, come diceva una vecchia canzone di Fossati, riesca a farci sentire sempre abitanti della Terra in movimento e non piccoli proprietari terrieri intenti a controllare le rose del nostro giardino.

