Quante autrici abbiamo letto nel 2022? Ce lo siamo chiesti a fine 2020 e 2021 e siamo tornati a chiedercelo al termine di questo 2022. L’idea che ci ha spinti è quella di farci caso. Chiaramente, in modo conscio, crediamo che non ci importi chi scriva i libri, soprattutto non è il sesso di chi scrive a costituire una discriminante. Siamo sicuri di basare le nostre scelte su altri fattori, su suggestioni più nobili.

Magari è così, siamo illuminati e andiamo oltre certe barriere, siamo immuni al maschilismo, anche quello più nascosto, strisciante alle spalle. In fin dei conti però non ci costa nulla verificare, tanto più che il risultato non è necessariamente indicativo della quota di maschilismo presente nelle nostre letture.

Proviamo solo a monitorarci un minimo, probabilmente facendolo nel tempo potremmo trarre qualche conclusione, in qualsiasi senso. Si tratta di un esercizio che, a fronte di un impegno minimo, rischia di rivelarci qualcosa di interessante, non vediamo controindicazioni incisive. Di contro potremmo scoprire di avere margini per correggere il tiro, perché migliorarsi in modo così semplice non capita tutti i giorni.

Premettiamo di aver preso in considerazione solo i tre recensori che hanno apportato il contributo maggiore a livello quantitativo e che i tre sono uomini. Inoltre, non tutti i libri letti da questi tre figuri vengono recensiti, quindi il risultato non riguarda le letture, ma quanto deciso di recensire per il sito, fatto che può nascondere comunque indicazioni interessanti.

Attraverso i potenti calcolatori in possesso della redazione, abbiamo scoperto che nel 2020 i tre soggetti hanno recensito 74 libri, di cui 21 scritti da autrici, sostanzialmente il 28%. Nel 2021 i numeri dicevano che abbiamo recensito 61 libri, di cui 24 scritti da autrici, il 39,34%. Nel 2022 i libri recensiti sono stati 60, di cui 19 scritti da donne, il 31,6%.

Dopo tre anni possiamo accennare qualche considerazione anche se provvisoria. La quota di scrittrici recensite è sostanzialmente del 30%, eliminando il picco dell’anno scorso che risulta l’anomalia rispetto agli altri due risultati. Se volessimo essere generosi con noi stessi, diremmo che siamo quasi ad un terzo e, pur concedendoci questa generosità, non è un gran risultato. Si può e si deve migliorare.

A questo punto elenchiamo i libri scritti da donne che sono stati recensiti, considerateli consigli e spunti:

Infinito Moonlit – Sara Gamberini Leggi la recensione

Blu – Giorgia Tribuiani Leggi la recensione

I morti dell’isola di Djal e altre leggende – Anna Seghers Leggi la recensione

28 domande per innamorarsi – Indyana Schneider Leggi la recensione

Padri – Giorgia Tribuiani Leggi la recensione

La voce nascosta. Alla ricerca della lingua madre – Christina Le Kisdaroczi, Alessandra Vitali, Graziella Zulauf-Huber Leggi la recensione

Uomini nudi – Alicia Giménez-Bartlett Leggi la recensione

I felici – Kristine Bilkau Leggi la recensione

Fuori sede. Vita allegra di una femminista nomade – Rosi Braidotti Leggi la recensione

Salvamento – Francesca Zupin Leggi la recensione

Il corpo in cui sono nata – Guadalupe Nettel Leggi la recensione

Enti di ragione – Marta Cai Leggi la recensione

Il cavo dell’onda – Alice Rivaz Leggi la recensione

Cos’hai nel sangue – Gaia Giovagnoli Leggi la recensione

L’albero della nostra vita – Joyce Maynard Leggi la recensione

Lingua madre – Maddalena Fingerle Leggi la recensione

Questo mondo non ci appartiene – Natalia García Freire Leggi la recensione

L’isola di Arturo – Elsa Morante Leggi la recensione

L’esercizio – Claudia Petrucci Leggi la recensione

Foto di Diego Marín su Unsplash