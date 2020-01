Creata a Milano, nella primavera del 2004, da Paolo Canton e Giovanna Zoboli, Topipittori è una casa editrice specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi. Topipittori nasce da un interesse comune verso i libri, intesi come strumenti di conoscenza, gioco, educazione intellettuale, emotiva ed estetica. In questo senso, il libro illustrato si rivela uno strumento fondamentale per impostare un rapporto non passivo con il sapere, il pensiero, i sentimenti, e un medium eccezionale per sviluppare e formare l’abilità di decodificare la realtà attraverso i simboli umani dell’arte, della comunicazione, della cultura. La capacità di leggere e comprendere i simboli, e di esprimersi attraverso essi, è, infatti, una competenza cruciale nel nostro tempo, che sempre più dovrebbe essere praticata e raffinata, per arricchire la vita dei singoli, ma soprattutto per crescere nel senso più autentico del termine, in vista di un’autonomia piena, responsabile e matura.

Sito web: https://www.topipittori.it/

Recensioni Topipittori

Gli uccelli – Germano Zullo Gli uccelli di Germano Zullo (albo illustrato da Albertine per TopiPittori) è un accidente di affetti capitato sotto il mio indice, che scivolava distratto tra una fila di libri e l’altra. Gli uccelli di Germano Zullo Accidentalmente può capitare.Accidentalmente può capitare di incontrare un amico.Accidentalmente può capitare di incontrare un amico di cui t’innamori.Ogni volta.Ogni … Una lettera per Leo – Sergio Ruzzier Una lettera per Leo di Sergio Ruzzier ci mostra un’amicizia senza barriere e pregiudizi: Leo è un furetto, Cip è un uccellino, ma giocano insieme e si vogliono bene come fratelli. Il testo tratta elementi quotidiani, un’amicizia fatta di una profonda conoscenza reciproca, un legame rassicurante e piacevole. Una lettera per Leo di Sergio Ruzzier …