Carta d’identità

Il marchio Laurana Editore nasce nel 2010 da un’idea di Lillo Garlisi con un proposito chiaro: pubblicare libri utili, capaci di far luce sulla realtà.

Realtà che si fa racconto. Narrativa ben salda nel tempo presente. Una ricerca di scrittura che sia pennello, cesello e – a volte – rasoio. Scelte mirate, senza indulgenze né atteggiamenti consolatori. Senza sconti, né scorciatoie. Nella convinzione che la qualità non sia necessariamente riservata a pochi.

Nasce così – nell’autunno 2010 – la collana Rimmel. Con la certezza che non ci sia nulla di più vero di quanto non si mascheri da finzione.

Negli anni sono nate diverse nuove collane: Calibro 9, la collana che raccoglie i migliori giallisti italiani e dove le città italiane diventano nere come mai prima di allora. Dieci!, libri pop che abbracciano un tema in forma di decalogo, Mondo in Tasca per viaggiare nel Vecchio Continente e nel resto del mondo lasciandosi guidare dai cinque sensi; Decibel che è dedicata a mondo della musica e ai suoi protagonisti e i libri della Bottega di Narrazione per chi pensa che la pratica della scrittura sia talento ma anche studio e esercizio. L’ultima nata – nel dicembre del 2017 – è la collana Parentesi dedicata alla saggistica italiana.



Solo in digitale è invece la collana Laurana Reloaded diretta da Demetrio Paolin e dedicata al recupero della migliore narrativa italiana degli anni Novanta e Duemila.

