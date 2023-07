Guido Miano Editore

Teorie evoluzionistiche in antropologia. Modelli e sviluppi di Michele Petullà, Viola Petullà è un libro chiaro e diretto per chiunque voglia scoprire o ricordare le basi della teoria dell’evoluzione, inserendola in un contesto. Teorie evoluzionistiche in antropologia. Modelli e sviluppi di Michele Petullà, Viola Petullà La teoria dell’evoluzione è oggi accettata unanimemente di buon grado, …