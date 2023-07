Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Carta d’identità

Elliot Edizioni è nata a Roma nel maggio 2007. Il nome deriva dalla rivista “Elliot narrazioni”, nata nel 1999 e guidata da una forte curiosità verso il mondo letterario e artistico internazionale.

La produzione annuale è di circa 65 titoli, divisi tra narrativa, saggistica e poesia. La narrativa comprende testi che spaziano dalla letteratura al graphic novel, dal fumetto d’autore a quello ultrapop, con un occhio di riguardo alle punte più interessanti e “di confine” con la collana SCATTI fino alla scoperta di autori del passato ancora inediti in Italia o che meritano di essere riportati alla luce (RAGGI e NOVECENTO ITALIANO). A queste collane si affiancano: la BIBLIOTECA che ripropone grandi classici della narrativa mondiale, riproposti in nuove traduzioni o nelle versioni integrali; la collana POESIA, diretta da Giorgio Manacorda, che punta alla scoperta di nuove voci oltre che alla rivalutazione di autori del passato fuori catalogo. La saggistica (ANTIDOTI) prevede attualmente la pubblicazione di titoli di non fiction dallo stile letterario, memoir, libri di viaggio, epistolari.

Ai testi brevi sono dedicate la collana LAMPI, con piccoli volumi a prezzo basso di narrativa e saggistica di taglio letterario, novità e riscoperte di piccoli gioielli dimenticati e MAESTRI, diretta da Antonio Debenedetti, in cui vengono raccolti importanti saggi di critica letteraria.

Infine nei MANUBRI vengono presentate sia novità o titoli del catalogo a un prezzo minore ma in una veste grafica elegante.

Recensioni Elliot