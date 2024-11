Condividi Facebook

Fondata a Verona da Marco Cantoni, Cantoni Editore pubblica libri di narrativa letteraria contemporanea.

I libri di Cantoni Editore oltre ad essere letteratura, sono dei veri e propri oggetti d’arte, per questo motivo la prima collana della casa editrice si chiama: Le tele.

Un catalogo strutturato in stagioni editoriali, presentato ogni anno in primavera, con la possibilità di essere acquistato in blocco a un prezzo promozionale in anteprima durante l’estate, e poi calendarizzato lungo l’arco dell’anno.

Narrativa letteraria, autrici e autore del passato e del presente, italiani e stranieri, accomunati dal creare arte con la loro scrittura.

Compito dell’Editore, Marco Cantoni, quello di, come un gallerista letterario, selezionare, presentare, confezionare e proporre le opere dei propri artisti al pubblico di riferimento nel migliore dei modi.

Qualità dei testi che va di pari passo con una confezione all’altezza. Volumi da collezione, lussuosi cartonati stampati su carta di pregio ad alta grammatura. Copertine realizzate in collaborazione con la Galleria d’arte Giovanni Bonelli di Milano e che ospiteranno ogni anno un artista di punta.

CE, Cantoni Editore, si pone l’obiettivo di creare un punto di riferimento letterario incentrato sulla qualità artistica delle opere che propone.

CANTONI EDITORE S.R.L.S.

Corso Porta Nuova n. 11

37122 Verona (VR)

