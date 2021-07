Guarda sotto il letto se c’è della poesia – Ruth Krauss, Sergio Ruzzier

Condividi Facebook

Guarda sotto il letto se c’è della poesia Ruth Krauss e Sergio Ruzzier

Guarda sotto il letto se c’è della poesia, pubblicato in edizione originale inglese da HarperCollins con il titolo Roar Like a Dandelion, è un libro a figure, illustrato da Sergio Ruzzier. “Un libro a figure”… questa denominazione che amo usare deriva proprio dall’illustratore Ruzzier che preferisce parlare di libri a figure piuttosto che di “albi illustrati”; infatti, come le macchine a vapore, questi libri si muovono, procedono, viaggiano, attraverso le proprie immagini.

Questo libro, per me meraviglioso, è stato edito da TopiPittori nel 2020, ed è dal 2020 in mio possesso, dopo essere stato più volte da me letto e riletto, sia in solitudine sia con i miei alunni. Vi chiederete allora perché è stato recensito solo ora? Beh, perché parlare di un libro così non è semplice e mi chiedo se sarò all’altezza del testo. Non temete però: vi darò anche suggerimenti per approfondire la storia di questo libro così che capiate anche voi perché è così complesso parlarne.

Beh, partiamo. Dovete innanzitutto sapere che, durante un corso, Sergio Ruzzier ha raccontato di come le parole di Ruth Krauss, la scrittrice di Roar like a dandelion, la versione originale di Guarda sotto il letto se c’è della poesia (cfr. https://www.topipittori.it/it/topipittori/sotto-il-letto-con-ruth-sergio-e-la-poesia), gli abbiano dato l’input a illustrarle in maniera spontanea e naturale, tanto da iniziare a disegnare con la penna quelle che sono poi diventate le illustrazioni “ufficiali” del libro, con qualche piccolo ritocco e una punta di colore ad acquerello.

Ogni tavola ci racconta una piccola storia, le cui parole ci risuonano in testa come una poesia o una canzone e le immagini che le accompagnano risultano essere originali oltre ogni previsione. Ogni volta che le sfoglio penso infatti: ma come avrà fatto a venirgli in mente? Da dove prenderà tutta questa immaginazione? Allo stesso tempo, per quanto originali, non riesco a vederci altre immagini se non quelle da lui create, perché, proprio come una macchina a vapore, Guarda sotto il letto se c’è della poesia procede con le illustrazioni a una velocità studiata, sicura e pensata.

Vediamo allora far musica:

E vediamo qualcuno che vota per se stesso:

Si può anche starnazzare una bella canzone vicino a una cascata:

E poi, si può anche notare un omaggio al marito di Ruth Krauss, insito nel libro. Lo avete già notato? La gabbia è disegnata di un colore viola…

Vediamo qui la comparsa di Harold forse? Sarà passato lui a dipingere le gabbia con la sua celebre matita viola?[1]

Guarda sotto il letto se c’è una poesia è un libro di interazione tra le figure e il testo molto peculiare, come ci raccontano anche Martino Negri e Ilaria Tontardini nell’intervista a lui fatta[2], oltre alla bellezza delle tavole, vi è un’esplosione di ogni singola parola grazie al supporto iconico di Sergio Ruzzier che ci permette di leggerlo e rileggerlo senza mai annoiarci e che anzi ci riesce sempre a sorprendere e a far sorridere.

Spunti didattici:

Guarda sotto il letto se c’è della poesia può essere letto ai bambini sin dalla scuola dell’infanzia, sia in lingua originale, sia in italiano, per assaporare il suono delle parole e gustarsi le immagini. Potrebbe essere interessante provare a continuare il testo o chiedere ai bambini come avrebbero illustrato loro le parole di Ruth Krauss e sfidare a duello Sergio Ruzzier, che ama dialogare con i suoi lettori.

Lo consigliamo a… tutti coloro che vorrebbero ruggire come un leone o trovare una poesia sotto il letto.

[1] Cfr. https://www.topipittori.it/it/topipittori/sotto-il-letto-con-ruth-sergio-e-la-poesia

[2] https://www.youtube.com/watch?v=MvYim-a155U

Ruth Krauss – Guarda sotto il letto se c’è della poesia – Topipittori

Illustrazioni: Sergio Ruzzier