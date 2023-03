Il muro – Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti

Condividi Facebook

Il muro di Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti è un libro per insegnare a grandi e piccini, ma soprattutto ai grandi, l’importanza dell’apprendere dal diverso da sé, e quanto sia fondamentale la diversità per poter crescere.

Il muro di Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti

“Come mai sono circondato da tutte queste facce colorate?”

“Sire, lei è da molto tempo che non fa un giro per il regno…”

Inizia così Il muro di Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti ed illustrato da Sacco e Vallarino, un albo illustrato edito nel 2019 da Nuinui. Un inizio che non ci stupisce, diciamocelo, viste le perle che i nostri politici ormai quotidianamente sfornano.

Il re, da buon politico, non usciva da molto dal suo regno, indaffarato a fare nonsisacosa, e si accorge che il suo popolo è cambiato e vi è la presenza di molte facce colorate, di tanti colori differenti. Inammissibile! Sono tutti da cacciare! Per non vederlo più più più serve un muro, un grosso muro che separi perfettamente i blu dagli altri. Però… i muratori bravi… sono le facce rosse. Come facciamo?

Beh, possiamo accettare le facce rosse se sono bravi muratori.

Come non avere però dei bei giardini? I giardinieri più bravi però sono le facce verdi… anche loro potranno stare nel regno allora.

E servirebbe anche una fontana, e chi può costruirla se non le facce azzurre…?

Il gioco continua fino a che rimangono pochissime facce fuori dal regno e il regno è diventato troppo piccolo per contenere tutti dato che si è diviso in due a causa del muro. Il re è infastidito e si chiede chi diamine ha potuto costruire quel muro, che va chiaramente buttato giù per poter stare comodi tutti insieme.

“Dobbiamo unirci, non dividerci. Com’era quel proverbio? L’unione fa la torta!”…”

“Sire, non vorrei contraddirla ma forse era “forza”: “l’unione fa la forza”…!

Un libro per insegnare a grandi e piccini, ma soprattutto ai grandi, l’importanza dell’apprendere dal diverso da sé, e quanto sia fondamentale la diversità per poter crescere.

Spunti didattici:

Il muro è un testo da proporre ai bambini a partire dalla scuola dall’infanzia sino alla scuola secondaria, con letture a diversi strati, che possono aiutare i ragazzi a comprendere il valore della diversità e l’inutilità del costruire muri attorno a noi, nell’ottica dell’esercizio di una cittadinanza attiva.

Lo consigliamo a… tutta la popolazione mondiale, politici in primis, e soprattutto a chi, come me, si occupa di formare bambini e ragazzi, per insegnare loro il potere della diversità.

Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti – Il muro – Nuinui

Illustrazioni: Mauro Sacco, Elisa Vallarino