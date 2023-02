Al parco – Sara Stridsberg e Beatrice Alemagna

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

In Al parco di Sara Stridsberg e Beatrice Alemagna il parco viene descritto come qualcosa di diverso, come un paese straniero in cui la libertà la fa da padrona, e per libertà non si intende solo quella di movimento ma anche quella emotiva che scaturisce dalla vicinanza e dalla lontananza da esso.

Al parco di Sara Stridsberg e Beatrice Alemagna

Il nome di Beatrice Alemagna sulla copertina di un albo illustrato concede al lettore la quasi totale sicurezza di essersi scontrato con un libro fatto da immagini e parole che ambisce a farsi spazio tra le pietre miliari della letteratura per l’infanzia.

Un’ambizione più che fondata se pensiamo a tutta la sua produzione letteraria e, nello specifico, al suo ultimo albo Al parco, libro composto dalle parole di Sara Stridsberg e dalle illustrazioni di Beatrice Alemagna, pubblicato in Italia nel 2022 da Topipittori.

Grazie all’unione dei due apparati, iconico e verbale, qui il parco viene descritto come qualcosa di diverso, come un paese straniero in cui la libertà la fa da padrona, e per libertà non si intende solo quella di movimento ma anche quella emotiva che scaturisce dalla vicinanza e dalla lontananza da esso.

Grandi e piccoli che vivono circondati dal cemento, nelle metropoli e dalla ripetitività degli elementi che le compongono, ritrovano nel parco uno spazio di evasione da una routine, rassicurante ma opprimente. Nello specifico i bambini lo percepiscono e lo vivono come un luogo contenuto e protetto fatto di mille possibilità in cui è concesso loro sperimentare e scoprire.

Tutto contribuisce all’alta qualità di questo oggetto libro: il sentimento che ognuno nutre nei confronti del parco, le parole accuratamente scelte dalla Stridsberg e il tratto inconfondibile dell’Alemagna.

Spunti didattici:

È possibile ipotizzare la lettura ad alta voce di Al parco sia alla scuola dell’infanzia sia alla primaria, inserendo questo albo illustrato in un percorso interdisciplinare basato sulla didattica all’aperto. Questo testo, letto in grande gruppo nel giardino della scuola o in uno spazio verde della propria città, apre i bambini a inevitabili suggestioni e conseguenti riflessioni sui luoghi che abitano.

Lo consigliamo a… chi ama perdersi in un paese straniero nella propria città. A chi si ritaglia dei momenti che escludono la routine. A chi si apre a nuove scoperte.

Sara Stridsberg e Beatrice Alemagna – Al parco – TopiPittori