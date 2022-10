Al mercato – Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova

Condividi Facebook

Al mercato di Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova ci immerge in un mondo di dettagli, alcuni più piccoli e alcuni più grandi, tra parole e immagini che brulicano e che intrigano i bambini a scoprirne ogni misterioso particolare.

Al mercato di Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova

Quante volte da piccoli siete stati portati al mercato dalla nonna o dal nonno? A elemosinare regali facendo occhi dolci, peraltro?

Io, sempre.

2 ottobre. Festa dei nonni. Li avete festeggiati i vostri nonni?

Io e i miei alunni, per ricordarci quanto è speciale stare coi propri nonni, ci siamo goduti la lettura de Al mercato di Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova, testo edito da TopiPittori nel 2019.

La storia ci immerge in un mondo di dettagli, alcuni più piccoli e alcuni più grandi, tra parole e immagini che brulicano e che intrigano i bambini a scoprirne ogni misterioso particolare.

Tra le caldi mani della nonna, una bambina appena guarita dalla febbre si gode un giorno in più lontano da scuola e gira il mercato con la nonna, per aiutarla a ricercare caldi guanti, pelosi dentro e lisci fuori, i tipici guanti delle nonne, quelli che ti scaldano ancora di più, perché è come se avessero della magia al loro interno, oltre che il pelo.

Al mercato poi c’è un filo invisibile…

il filo invisibile che lega la gente tra un banco e l’altro. Con il filo invisibile puoi fare dei passetti e piano piano dare un’occhiata più in là.

Al mercato trovi sempre ciò che cerchi, anche il regalo per la zia Ada che la nonna cerca.

Ci sono anche le cose da mangiare e mille odori e colori e sapori che ti tentano sempre fino a portarti ad assaggiare.

Giunge poi l’ora di tornare a casa: la bambina ha i suoi regali e anche un “ecciù” pronto a ricordare alla nonna di indossare i nuovi guanti appena comprati per combattere il freddo, ma… i guanti, dove sono finiti?

Beh, se li è presi il mercato.

Il mercato lo sa dove sono, ma mica te lo dice: devi essere tu a cercare bene. Perciò, prima che smontino tutto e la piazza ritorni di nuovo grande e vuota, io e la nonna torniamo indietro a fare il gioco del mercato ancora per un po’.

Un libro da leggere – possibilmente – sulle ginocchia dei propri nonni, per poter ricevere un dono di tempo, un dono di lettura, e una ricerca di oggetti tra le pagine. E poi beh, per andare al mercato insieme e cercare il suo filo invisibile.

Spunti didattici:

Al mercato è un albo illustrato che può essere proposto dalla scuola dell’infanzia fino ai primi anni di scuola primaria per poter parlare dello stare insieme, per poter affrontare il tema dei nonni e del rapporto con essi, ma anche per parlare del mercato come luogo di incontro e di scambio e, perché no, anche per poter riflettere sul riciclo di alcuni mercatini dell’usato, come anche del possibile spreco che può esserci dietro al mercato, anche arricchendo la lettura con un’intervista al mercato del proprio paese.

Lo consigliamo a… tutti i nonni, perché nessuno è speciale come loro, a tutti i nipoti, per ricordare di donare loro del tempo, e a chiunque ami le storie brulicanti, ricche di dettagli.

Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova – Al mercato – Topipittori