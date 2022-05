Un lupo alla finestra_ - Katerina Gorelik

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Un lupo alla finestra? di Katerina Gorelik decostruisce una visione distorta delle cose basata sull’apparenza che porta a convinzioni errate, un picturebook che nelle sue 60 pagine gioca con la storia invitando il lettore, piccolo e grande, a immaginare e ipotizzare situazioni che non sempre corrispondono alla realtà.

Un lupo alla finestra? di Katerina Gorelik

La produzione editoriale per l’infanzia regala spesso capolavori che, con grande sapienza, provano a spiegare ai lettori la necessità di non fermarsi a un primo, e talvolta superficiale, sguardo e di non farsi condizionare da un mondo ricco di luoghi comuni.

Quando parliamo dei libri con le figure del “sembra ma non è…” non possiamo non ricordare un intramontabile classico, un albo illustrato di piccolo formato del 1969, Sembra questo sembra quello di Maria Enrica Agostinelli, che nel finale recita così:

Sembra questo, sembra quello…

sembra brutto, invece è bello,

sembra un cesto, ma è un cappello,

sembra un monte, ma è un cammello…

L’importante è di capire

che si può sempre sbagliare,

e che spesso non vuol dire

quel che sembra e come appare.[1]

L’albo illustrato che vi presentiamo, nonostante sia uscito trent’anni dopo, trova la sua origine a partire dalle parole di Sembra questo sembra quello e prende forma grazie alla spinta che il testo offre a decostruire una visione distorta delle cose basata sull’apparenza che porta a convinzioni errate. Un lupo alla finestra? di Katerina Gorelik, pubblicato nel 2021 dalla casa editrice OrecchioAcerbo, infatti è un picturebook che nelle sue 60 pagine gioca con la storia invitando il lettore, piccolo e grande, a immaginare e ipotizzare situazioni che non sempre corrispondono alla realtà. Come in ogni albo che si rispetti il viaggio nell’immaginario inizia dalla copertina che, in questo caso specifico, si serve di due elementi che non fanno altro che accentuare la curiosità e la voglia di immergersi tra le tavole: il punto interrogativo nel titolo e il ritaglio a forma di finestra.

L’autrice, servendosi di semplici dettagli, è riuscita a costruire un libro raffinato che a ogni giro pagina propone continue e inaspettate sorprese.

Non è un caso se questo è al momento uno dei libri finalisti per l’edizione 2022 del Premio Nati per leggere nella sezione nascere con i libri (3-6 anni)… tra poche ore conosceremo il nome del vincitore, ma, shh, per ora non diciamo nulla.

Spunti didattici:

Leggere a scuola Un lupo alla finestra? è una vera e propria occasione per dare il via a molteplici argomenti su cui confrontarsi e discutere. Questo albo illustrato aiuta a stimolare l’immaginazione e a formulare ipotesi che, in quanto tali, necessitano di essere verificate, per arrivare infine allo sviluppo del pensiero critico.

Inoltre questo libro consente di ragionare sull’errore, su quell’errore che non paralizza ma che, se accettato e digerito, diventa parte del percorso di crescita e permette di rivedere le cose da un nuovo punto di vista.

Lo consigliamo a… A chi sbircia attraverso le finestre delle case altrui. A chi non si ferma all’apparenza. A chi ama giocare con le storie. A chi prova, a volte sbaglia ma non per questo smette di provarci.

[1] Agostinelli M. E., Sembra questo sembra quello, Salani, 2002

Katerina Gorelik – Un lupo alla finestra? – OrecchioAcerbo