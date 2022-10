Segreto di famiglia – Isol

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Segreto di famiglia di Isol ha per protagoniste le illustrazioni: perfetto complemento di un meccanismo comico innescato da brevi frasi. Le espressioni degli occhi, le prospettive, le scene essenziali, i colori, i tratti neri aprono le parole scritte a scenari tanto bizzarri quanto quotidiani.

Segreto di famiglia di Isol

I buchi delle serrature, si sa, tradiscono in continuazione notizie riservate, fanno trapelare dettagli di scenari altrimenti imperscrutabili e si fanno sfuggire confidenze confidenziali, ma questa volta, la bambina in copertina, l’incredibile segreto custodito da sua madre, non lo scopre grazie a quell’occhiello indiscreto, ma semplicemente alzandosi prima del solito e se “Il buongiorno si vede dal mattino” allora la giornata che l’aspetta non sarà delle migliori.

Mentre, ancora sbigottita, pazienta i cereali al tavolo della colazione le sue certezze iniziano a sfilacciarsi: cosa avrebbero detto suo papà e suo fratello se lo avessero scoperto? Come potrà continuare a comportarsi normalmente ora che ne è a conoscenza? Ha la testa piena di domande e una famiglia diversa da tutte le altre, o almeno crede.

Vorrebbe collezionare sassolini colorati come la sua amica Elisa e non pensare ad altro, ma la verità di quel segreto la rende nervosa; smascherare sua madre le ha fatto capire molte cose.

La normalità, con il tempo, inizia a mancarle sempre più, soprattutto quando s’accorge che probabilmente diventerà come sua mamma e non come le altre mamme, eleganti, capaci di cucinare cene deliziose.

Di pagina in pagina le domande della bambina interessano ora gli adulti, con le loro stramberie, ora se stessa e la voglia di cose piccole e ordinarie. Però la rassegnazione, il sapere di dovervi rinunciare è ormai certa se non fosse che, dopo una notte dall’amica, la mattina seguente fa un’altra esilarante scoperta.

Isol (nome d’arte della scrittrice argentina, nonché cantante, Marisol Misenta) è l’autrice, nonché illustratrice, del divertentissimo libro a figure Segreto di famiglia, edito in Italia da Logos Edizioni nell’anno 2104.

Le protagoniste di questo albo sono le illustrazioni: perfetto complemento di un meccanismo comico innescato da brevi frasi. Le espressioni degli occhi, le prospettive, le scene essenziali, i colori, i tratti neri aprono le parole scritte a scenari tanto bizzarri quanto quotidiani.

Spunti didattici:

Segreto di famiglia è un libro a figure che farebbe sorridere anche l’uomo più triste del mondo perciò lo si può proporre sia ai bambini della scuola dell’infanzia, sia a quelli della primaria. Drammatizzare insieme le scene non può che accrescere il piacere di una narrazione leggera che tocca da vicino la quotidianità di tutti, ma proprio tutti.

L’illustrazione conclusiva del libro chiama in causa proprio il lettore e lo invita direttamente a entrare nel racconto portando con sé la sua tanto personale, quanto condivisibile, storia.

Lo consigliamo a… chi non si guarda mai allo specchio ed esce di casa con la bocca sporca di dentifricio, a chi crede nell’esistenza di famiglie “normali” e a chi crede che le serrature siano delle traditrici.

Isol- Segreto di famiglia – Logos