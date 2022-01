Cane puzzone va a sciare – Colas Gutman e Marc Boutavant

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Cane puzzone va a sciare di Colas Gutman e Marc Boutavant, Siamo ormai giunti al decimo episodio di… Cane puzzone! Questa volta il nostro simpatico amico va a sciare. E dove potrebbe farlo se non nella meravigliosa Madonna di Gattiglio? Come in tutti i libri, anche in questo i giochi di parole sono parte integrante del testo che lo rendono scorrevole e divertente, ma anche avvincente!

Cane puzzone va a sciare di Colas Gutman e Marc Boutavant

Siamo ormai giunti al decimo episodio di… Cane puzzone! Questa volta il nostro simpatico amico va a sciare. E dove potrebbe farlo se non nella meravigliosa Madonna di Gattiglio?

Come in tutti i libri, anche in questo i giochi di parole sono parte integrante del testo che lo rendono scorrevole e divertente, ma anche avvincente!

Il testo, tradotto dal francese da Francesca Novajra ed edito per Terre di mezzo Editore nel 2021, fin da subito ci accoglie con dei risguardi familiari che ritroviamo in ogni edizione di Cane Puzzone e che ci rassicurano come ogni buona routine. Le illustrazioni, pagina dopo pagina, accompagnano il testo in maniera fluida e ci aiutano a cogliere dettagli e ironie varie dettate dalle espressioni dei personaggi.

Come sempre troviamo un pizzico di fortuna nella sfortuna che guida la storia: nelle prime pagine vi è la neve, vi è il desiderio del protagonista di sciare e vi è la combinazione degli eventi che si conclude con il ritrovamento di un annuncio della Gazzetta del Cane che dice “Cercasi cane da slitta per trainare i bidoni di Madonna di Gattiglio. Ammessi anche spiaccigatti”.

Beh, come non cogliere l’imperdibile occasione? Si parte.

Ecco allora che Cane puzzone incontra personaggi che provano il suo coraggio e la sua caparbietà non sapendo che il protagonista non è un tipo che si arrende. Si incammina con il suo fedele amico Spiaccigatto che è sempre molto saggio e segue un bambino poco simpatico e anche poco educato e il padre, un uomo che lavora sotto copertura per Guida Trestellin.

Come sempre ci saranno anche il barboncino con la frangia e il basset hound con il cappotto che, come sempre, non saranno molto collaborativi ma sempre un po’ altezzosi. Oltre a loro vedremo L’arrendevole uomo delle nevi che riserverà molte sorprese anche grazie all’aiuto di Cane Puzzone che si mostra sempre sincero e altruista, divertente e genuino, guidato dal suo amico Spiaccigatto che lo supporta in tutto e per tutto, dandogli coraggio quando manca e ricordandogli cosa conta davvero, fatto che i protagonisti riescono sempre a trasmettere ai personaggi che invece non hanno il loro buon cuore.

Accanto a uno storytelling leggero e piacevole le immagini aumentano l’impatto delle parole con dettagli esilaranti e dove ogni cosa è messa in un punto preciso che rende geniale la proposta iconica presentata.

Non vi è solo leggerezza però nel testo di Cane Puzzone: tanto è scorrevole leggerlo, quanto è formativo. Al termine del libro usciamo con qualcosa in più nel nostro bagaglio, vi è sempre una morale sottesa, la stessa morale delle storie che Gottschall nel suo “L’istinto di narrare” spiega con precisione.

Un libro per grandi e piccini.

Spunti didattici:

Cane puzzone va a sciare, come del resto tutti gli episodi di Cane puzzone, possono essere letti ai bambini a partire dai 5 anni e dati loro da leggere in autonomia dai 7 anni. I testi, tutti in stampato maiuscolo, hanno un’interlinea ottimale e le immagini a supporto aiutano i lettori in erba a comprendere in modo efficace il racconto. Avendoli letti in classe ai miei bambini di 6 anni posso confermare che siano utili alla trasmissione di un piacere quotidiano dato dall’ascolto di storie stimolanti, educanti e divertenti su cui è possibile fare differenti riflessioni e su cui si può ridere molto insieme, anche grazie al suono dei giochi di parole presentati.

Lo consigliamo a… tutti coloro che amano recensire senza freni hotel e ristoranti su Tripadvisor, per cambiare prospettiva, ma anche a tutti coloro che amano la neve e che la paragonano, come fa Cane Puzzone, a del magico zucchero a velo.

Colas Gutman e Marc Boutavant – Cane puzzone va a sciare – Terre di Mezzo

Traduttore: Francesca Novajra