A spasso sul 2 – Lorenzo Biffi e Elia Radico

A spasso sul 2 di Lorenzo Biffi e Elia Radico è percorso da uno stupore calzante, attento e riflessivo e Milano si dà senza timore, si concede al lettore raccontando i suoi segreti come se fosse un’anziana, gloriosa nonna con i suoi nipoti. Le illustrazioni accompagnano il testo e ne intensificano quel “sentimento” che trapela con ombre e luci di una “Città che sale” grazie alle fondamenta su cui poggia.

Nascere in un certo luogo, partire, tornare, ripartire, restare è un’esperienza ormai comune che ci aiuta a distinguere e riconoscere quello che Vito Teti, antropologo, chiama “sentimento dei luoghi”, un ordito la cui trama è data dall’intreccio delle vicende storiche e geografiche del sito, che incrociano la storia e gli sguardi di chi quei luoghi, reali o immaginari, li ha osservati, vissuti e raccontati.

A spasso sul 2, libro per ragazzi edito da Bellavite Editore, è una narrazione che nasce e cresce dalla passione per la storia e l’arte di Lorenzo Biffi e da quella per il disegno e l’illustrazione di Elia Radico.

Milano è invece il luogo di cui, autore e illustratore, hanno saputo percepire il senso e hanno cercato di raccontarlo servendosi di un noto mezzo di trasporto cittadino come espediente narrativo: un viaggio a bordo dello storico tram 2 che parte da piazzale Negrelli per raggiungere il cuore della città, passando per il Naviglio Grande, Porta Genova, Porta Ticinese, via Torino, fino al Duomo (e oltre).

«Ragazzi vestitevi presto, vi porto a vedere una cosa bellissima, vi porto a vedere il nostro Duomo con la Madonnina d’oro. Andiamo di corsa, che facciamo un bel GIRO IN TRAM A MILANO!».

PG e GP, insieme al loro papà, sono i protagonisti indiscussi di quest’avventura scandita dallo sferragliare inconfondibile di una vettura che, ultranovantenne, accompagna i suoi passeggeri lungo trentatré fermate, in un tragitto percorribile approssimativamente in cinquantatré minuti.

Affacciati ai finestrini e seduti sulle panche di legno lucido, i due fratellini interrogano curiosi la città che prende parola grazie al babbo e alla sua conoscenza della storia di un luogo e delle persone che l’hanno costruito: «[…] Perché in centinaia di anni i milanesi hanno lavorato così tanto per costruire i Navigli? Erano davvero così importanti? A cosa servivano?», «Cos’è quello strano ponte papà? […] Che brutto! Perché non lo tolgono? Tanto non lo usa più nessuno?», «Papà, quando prima di salire sono andato in avanti a verificare che il tram fosse quello giusto, ho notato che sopra il fanale c’è scritto un grande numero: 1876. Che cosa vuol dire?», «Papà guarda laggiù, cos’è quella strana capanna di pietra con il tetto triangolare?» «Papà cosa vuol dire A UFFA?» «Ma perché vai in metropolitana papà? Siamo venuti fin qui per guardare le guglie che toccano il cielo e ora, proprio sul più bello, ti infili sotto terra?».

Lo stupore è calzante, attento e riflessivo e Milano, per merito della penna di L. Biffi, si dà senza timore, si concede al lettore raccontando i suoi segreti come se fosse un’anziana, gloriosa nonna con i suoi nipoti. Le illustrazioni di E. Radico accompagnano il testo e ne intensificano quel “sentimento” che trapela con ombre e luci di una “Città che sale” grazie alle fondamenta su cui poggia.

Spunti didattici:

A spasso sul 2, è un libro illustrato, narrativo e storico, che può essere proposto negli ultimi anni della scuola primaria e nei primi della secondaria di primo grado per accompagnare i ragazzi in attività di introduzione alla storia, alla geografia e all’arte. Può anche essere utilizzato per attività di scrittura creativa che, prendendo spunto dai luoghi reali del proprio paese o città, invitano poi a fantasticare su aspetti meno reali e più immaginari.

Lo consigliamo a… chi pensa che l’avventura sia lontana dal proprio luogo di nascita, a chi si ricorda il luogo delle fragole o quello delle ciliegie, o quello dei funghi o delle primule di quand’era bambino, a chi si sente vibrare appena torna a casa e a chi parte per ritornare.

Lorenzo Biffi e Elia Radico – A spasso sul 2 – Bellavite