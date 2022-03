Le Catilinarie – Amélie Nothomb 

Condividi Facebook

“Il male, invece, è simile a un gas: non è facile da vedere, ma individuabile dall’odore. Il più delle volte è stagnante, distribuito in falde soffocanti; lo si crede inoffensivo, all’inizio, per via del suo aspetto; e poi eccolo all’opera, ci si rende conto del terreno che ho guadagnato, del lavoro che ho svolto, e ci si ritrova a tappeto perché, in quel momento, è già troppo tardi. Il gas non si può cacciarlo fuori.”

Émile è un ex professore di lingue antiche; quasi sessantacinque anni, una moglie di nome Juliette, la cui devozione si radica fin dalla giovane età e il desiderio di ritirarsi in campagna.

La ricerca della casa perfetta è dalla loro: una radura isolata, vicino ad un fiume, poco lontano dal paese principale e con un solo vicino, un medico. Meglio non potevano sperare.

Allontanarsi dal mondo e vivere come hanno sempre sognato, ecco quello che si apprestano a fare dopo aver firmato il contratto, ignorando la sfortuna.

Fino al giorno in cui verso le quattro di pomeriggio, qualcuno bussa alla loro porta: è il signor Bernardin, il loro vicino.

Un gesto gentile quello di presentarsi ai nuovi arrivati, pensano erroneamente i coniugi, peccato che il tempo in sua compagnia sembri dilatarsi e gli argomenti di discussione ridotti a poche sillabe.

Un caso. Un avvenimento da dimenticare.

Niente affatto. Le visite si ripeteranno di giorno in giorno, quasi come una specie di rito funesto, portando i protagonisti di questa vicenda ad oltrepassare tutti i limiti.

Si direbbe un vero proprio inferno nel loro piccolo paradiso.