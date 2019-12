Dischi da regalare a Natale: tre quarantenni che sanno il fatto loro

A Natale si sa la musica si vende, purtroppo non sempre con cognizione, ma qualche volta si può unire utile e dilettevole regalando dischi belli con la scusa delle strenne Natalizie. Oggi vi proponiamo gli album di tre splendidi quarantenni, Cesare Cremonini, Robbie Williams e Tiziano Ferro

Se dovessimo individuare due hashtag con cui incorniciare il regalo perfetto, potremmo sicuramente buttarci su #malinconia #ricordi # grandi successi o all’inglese #greatesthits.

E si dà il caso che quest’anno avrete almeno tre possibilità niente male che vi si presenteranno incrociando i suddetti indicatori.

Tra l’altro un altro filtro da applicare alla vostra ricerca dovrebbe essere #anchebastabublé, non perché il ragazzo sia cattivo ma perché rischiereste di averlo già regalato in qualche altra occasione. Occhio, la figuraccia è davvero prossima a venire.

Cesare Cremonini 2C2C – The Best Of

Facciamo che facciamo un discorso a parte per Cesare Cremonini, in generale e in particolare. Presentando un best of uno penserebbe che le canzoni inedite infilate in mezzo siano qualche scarto di fabbrica rammendato qua e là, bene, dimenticatevi di questo pensiero. Gli inediti del nuovo album di Cesare Cremonini sono una bomba di bellezza e poesia, roba che chiunque altro ci farebbe cinque dischi e due raccolte. L’ex Lunapop, si scherza eh, invece no, spara sei pezzi all’inizio di The best of davvero molto belli, sia per arrangiamento, sempre Inghilterra sempre pop sintetico, ma sono i testi che sconvolgono lanciando una rilettura di Dalla e De Gregori veramente interessante e divertente. Disco da regalare se ancora credete nel concetto di giustizia, davvero i primi sei pezzi di The best of meritano di essere ascoltati tante volte. Su tutti spicca prepotentemente Al telefono, pezzo incredibile.

A dimenticavo oltre ai sei inediti, ci sono pure 32 singoloni tra cui Pagliaccio, Nessun vuole essere Robin, e tantissimi altri successi. No era per dire, niente di che. Acquistalo su amazon cliccando qui.

Tiziano Ferro – Accetto miracoli

Primo disco completamente americano per il cantante partito da Latina, e prima grande soddisfazione internazionale. A lavorare con Tiziano nazionale un nome stratosferico della musica internazionale Timbaland, cioè uno che ha prodotto Jay-Z per dire, ma anche qualche piacevole sorprese italiana come Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. I pezzi, strano a dirsi, hanno un suono molto più “italiano” di quello che si potrebbe immaginare, a partire dai primi due dell’album Vai ad amarti e Amici per errore. Col terzo brano invece si ha una bella sensazione di estraniamento perché Tiziano duetta con Jovanotti su un beat latino e africheggiante, splendido l’arrangiamento della chitarra. Tra i pezzi sparsi nell’album spiccano Uomo pop e la track che da il titolo all’album Accetto miracoli, brani molti differenti ma molto interessanti per questo. Se Uomo pop è una canzone criptica e probabilmente più personale di quello che Tiziano ammetta, Accetto miracoli è un pezzo sincero e strappa lacrime, voce impeccabile, pianoforte toccante e testo che sembra una fotografia in bianco e nero. Acquistalo su amazon cliccando qui.

Robbie Williams – The Christmas Present

Disco che sulla carta lascerebbe perplesso anche i parenti più stretti del cantante inglese ex Take That, ascoltato invece si rivela divertente ed estremamente ben fatto. Ora non è che stiamo parlando di un capolavoro ma l’album in salsa jingle bells rende, e la voce di Robbie Williams è davvero pregevole prestata alla questione natalizia. Tutti i brani sono scritti da Williams con alcune collaborazioni interessanti e prestigiose, tra cui uno splendido duetto con Rod Steward (che voce) e un bel pezzo rock’n’roll leggero e divertente con Bryan Adams.

Se volete mettere un disco al pranzo di Natale e fare i fighi, sicuramente questo è quello giusto: piace alla nonna, piace alla mamma, non viene schifato dal nipote trappista (forse) e voi ve lo potete godere con un bel whiskey tra le mani. Acquistalo su amazon cliccando qui.