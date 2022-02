Condividi Facebook

Il 17 febbraio 2022 ricorreva il centenario della nascita di Mario Lodi (1922-2014) e noi siamo qui per darvi alcuni buoni consigli (o meglio, i consigli ve li diamo, poi che siano buoni o meno ce lo direte voi).

Partiamo a bomba con la bibliografia di Lodi, ci sarebbero ancora altri testi, ma questi sono i pezzi che più ci piacciono:

C’è speranza se questo accade a Vho

Il paese sbagliato: diario di un’esperienza didattica

Cipì

Il soldatino del pim pum pà

La mongolfiera

Il mistero del cane

La scuola e i diritti del bambino

Bandiera

I sentimenti nelle poesie

La fantasia nelle poesie

La natura nelle poesie

La strega

Costituzione e ragazzi

Il cielo che si muove

Il pensiero di Brio

Alice nel paese dei diritti, con Daniele Novara e Pia Valentinis

Fiabe italiane

I racconti dei bambini

Stella azzurra e altre favole

Il mondo

Se volete la sua bibliografia completa, potete andare qui:

https://www.casadelleartiedelgioco.it/mario-lodi/bibliografia/

Vi spariamo poi idee laboratoriali random per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, nostro campo prefe:

Lodi ha condotto i laboratori di educazione ambientale per i bambini e per gli operatori scolastici. Uno degli strumenti utilizzati è il libro-bianco Io e la natura (1999), che invita i bambini dai tre anni in su, con la guida di maestri, genitori e nonni, ad osservare direttamente l’ambiente naturale più vicino, conoscere il nome e il comportamento degli esseri viventi e disegnarli sulle pagine bianche del libro. Si vogliono così gettare le fondamenta di una cultura ambientale.

Scuola dell’infanzia e classi I:

stesura di una storia collettiva in cui l’insegnante funge da scriba a partire da un’esperienza vissuta in classe o, proprio come i bambini di Mario Lodi, in seguito all’osservazione di ciò che accade fuori dalle nostre finestre di scuola/biblioteca

Cfr. https://bambinienatura.it/suggestioni/mario-lodi-e-la-natura/

Classi II e classi III: il mercato delle idee → lavoro in gruppo. Ogni gruppo pensa a una buona pratica da proporre alla scuola per perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030. La classe vota la buona pratica migliore da inviare alle altre classi.

Classi IV e classi V: a partire dalla lettura di Mario Lodi del testo “Cipì” può svolgersi un percorso di promozione di una cultura etica e responsabile, nell’ottica di educazione civica.

Sbircia poi questi link per ispirarti anche tu:

https://bambinienatura.it/suggestioni/mario-lodi-e-la-natura/

Agenda 20/30 → consigli da Indire: https://piccolescuole.indire.it/wp-content/uploads/2021/07/quaderno_2_storie.pdf

Emma Watson per il sostenibile → https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zPMnizMUl7c&app=desktop

Il sogno di una scuola: documentario → https://youtu.be/snbmTOFu4UA

O anche in seguito alla lettura di “Alice nel paese dei diritti” improntare un percorso sui diritti attraverso i giochi proposti.

Riportiamo infine un percorso svolto alla scuola primaria Iqbal Masih di Bollate (MI):

la classe 1 A ha partecipato all’iniziativa “Se io fossi Cipì”, promossa da “Con i Bambini” e dal “Comitato Promotore per le Celebrazioni del Centenario di Mario Lodi”.

I lavori più significativi per contenuti, capacità espressiva, originalità e creatività, sono stati pubblicati sul portale seiofossicipi.percorsiconibambini.it e diffusi in occasione degli eventi per le celebrazioni del centenario di Mario Lodi.

Se sbircerete tra i lavori potrete trovare il podcast creato dagli alunni di prima con tanto di introduzione e descrizione del percorso svolto. Lo stesso podcast lo potete ascoltare interamente anche sul canale Spotify della scuola “IC BRIANZA”: https://open.spotify.com/show/4Cb4eiEkUKlbKK2uoGnjpF .

I bambini non hanno solo prodotto questo podcast, hanno letto Cipì, ne hanno discusso, hanno inventato storie singole, di gruppo, di classe, e hanno anche costruito in giardino dei meravigliosi nidi per Cipì con elementi naturali.

Qui la storia di classe: https://read.bookcreator.com/Qnay9MolsWdxscVuosO9nLACOOx2/qArk5XSIQGmYzylGrkUt8w

Qui i nidi di Cipì: