Il sasso dal cielo – Jon Klassen

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Il sasso dal cielo di Jon Klassen ha un testo divertente ma inedito e a tratti inaspettato in cui affronta con ironia e spensieratezza temi assai complessi, ricorrendo ad alcuni dei suoi personaggi più noti.

Il sasso dal cielo di Jon Klassen

Ormai si sa, alcuni autori sono sinonimo di garanzia, e Jon Klassen è tra questi. Quando sento il suo nome non posso far a meno di pensare ai suoi favolosi albi illustrati semplici ma mai banali, tra i quali è doveroso menzionare la ormai celebre Trilogia del cappello, composta da Voglio il mio cappello, Questo non è il mio cappello, Toh un cappello, che raccontano il bizzarro destino di un copricapo. In questi tre picture books conosciamo un Klassen sia autore sia illustratore, che è riuscito a dar vita a tre storie che, anche se rilette un milione di volte, a distanza più o meno ravvicinata, hanno la -non così diffusa- capacità di strappare un sorriso a grandi e piccoli.

Seguendo questa scia nel 2022 ha visto la luce il suo ultimo lavoro pubblicato in Italia dalla casa editrice ZOOlibri. Stiamo parlando dell’albo illustrato Il sasso dal cielo, in cui anche questa volta possiamo ammirare la straordinaria bravura di un Klassen scrittore-illustratore. L’autore canadese è riuscito a creare un testo divertente, ça va sans dire, ma inedito e a tratti inaspettato in cui affronta con ironia e spensieratezza temi assai complessi, ricorrendo ad alcuni dei suoi personaggi più noti.

Tra i protagonisti troviamo infatti dei simpatici animali, una tartaruga, un armadillo e un serpente, con indosso un cappello (sarà un caso?) che, nonostante la loro quasi totale staticità e assenza di movimento nello spazio, guidano il lettore lungo la storia grazie alla fortissima espressività fondata sull’uso dello sguardo.

Questo albo illustrato è diviso in cinque capitoli, 1- il sasso, 2- la caduta, 3- il futuro, 4- il tramonto, 5- non c’è più posto, e in ognuno di questi cinque episodi i protagonisti e i lettori vengono posti dinanzi a nuovi quesiti, nuovi orizzonti, nuove prospettive. Una cosa è certa: tutto comincia da un sasso che cade dal cielo proprio lì, sul tuo posto preferito.

Mi piace stare in questo posto.

È il mio posto preferito.

Non c’è un altro posto al mondo dove vorrei stare.

Calma. Tranquillità. Silenzio. Bellezza.

E improvvisamente il buio.

Cosa succede quando il mondo che conosci e che adori così tanto cambia? Quando tutte le certezze vengono meno? Quando qualcuno o qualcosa scombussolano i tuoi piani?

Spunti didattici:

Un testo composto da poche parole e da illustrazioni assai semplici può erroneamente far pensare che un albo illustrato come Il sasso dal cielo sia unicamente adatto ai bambini dai 6 agli 8 anni. Al contrario credo questo albo sia per tutti, e che a scuola, con il suo supporto, sia possibile creare percorsi didattici tanto alla primaria quanto alla secondaria di primo e di secondo grado, in quanto avvicina a tematiche difficili – il cambiamento, il futuro e la paura che si porta dietro, il tempo che passa, la solitudine – ma, al tempo stesso, costringe ad affrontarle.

Lo consigliamo a… a chi ha un posto preferito. A chi crede di non aver mai bisogno d’aiuto. A chi ama fantasticare sul futuro. A chi contempla il tramonto.

Jon Klassen – Il sasso dal cielo – Zoolibri