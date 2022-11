Fulmine, la prima renna di Babbo Natale – Matt Tavares

Condividi Facebook

Fulmine, la prima renna di Babbo Natale di Matt Tavares è un libro speciale per ricordare a tutti la bellezza di sognare e di raggiungere i propri sogni. Fulmine ci racconta la storia di una renna costretta a stare in un circo e con un sogno nel cuore: la libertà, la neve e l’aria frizzante della Finlandia.

Fulmine, la prima renna di Babbo Natale di Matt Tavares

Parliamoci chiaro: che nessuno osi dire che è presto per parlare di Natale. Il primo di novembre l’Esselunga aveva già sfornato fuori calendari dell’avvento, addobbi vari, stickers, panettoni e cesti natalizi. E nelle strade i sindaci hanno ordinato immediatamente, appena terminata la notte di Halloween, di mettere le luminarie, ogni anno più brutte, in tutte le vie, per ricordarci le priorità della vita.

Chi sono quindi io per non parlarvi, a tre giorni di distanza dal primo di dicembre di Fulmine, la prima renna di Babbo Natale. E vi fermo subito: che nessuno dica “ma no, è Rudolph”. Rudolph è importante ok, ma non può monopolizzare le storie, nonostante sia chiaramente nato sotto il segno del Capricorno e abbia un egocentrismo evidente.

Fulmine, il protagonista dell’omonimo libro, scritto e illustrato da Matt Tavares ed edito nel 2021 da Nord Sud Edizioni, ci racconta la storia di una renna costretta a stare in un circo e con un sogno nel cuore: la libertà, la neve e l’aria frizzante della Finlandia.

Dovete sapere che tempo fa, la slitta di Babbo Natale era trainata da un solo cavallo, di nome Silverbell, solo più tardi ha iniziato a essere trasportato dalle renne. Infatti, prima non c’era bisogno di 8 renne per portarlo nel mondo perché i bambini erano molti meno e, peraltro, meno pretenziosi dei bambini “moderni”.

Fulmine, una sera, espresse un desiderio guardando la stella polare e, proprio in quell’istante, dal bosco sentì un rumore… e vide un uomo e un cavallo. L’uomo propose alla renna di aiutarlo a rendere felici dei bambini, trainando una slitta. L’uomo, come immaginerete, era Babbo Natale che, attraverso una magia, permise a Fulmine di volare e di aiutarlo a consegnare i regali in tutto il mondo fino all’alba, quando rientrarono nella nuova casa di Fulmine. Fulmine era felicissimo, anche se gli mancava ancora qualcosa… la sua famiglia.

Allora, secondo voi, cosa fece Babbo Natale per rendere felice Fulmine?!

Un libro speciale per ricordare a tutti la bellezza di sognare e di raggiungere i propri sogni.

Spunti didattici:

Fulmine può essere l’esordio di un calendario dell’avvento alternativo, fatto di titoli di libri accompagnati da cioccolatini. E chi siamo noi per nascondervi i libri che noi stessi leggeremo in classe?

Insieme è Natale / Alessandro Montagnana – Emme, 2022

Il maglione di Natale / Cecilia Heikkila; traduzione di Samanta K. Milton Knowles – Marameo, 2021

Il guanto di Babbo Natale / Taro Miura; traduzione di Federica Lippi – Fatatrac, 2021

La grande recita di Natale / Lorenzo Rulfo ; illustrazioni di Laura Re – Lapis, 2021

Quando arrivi è Natale: (tratto da una storia vera) / Barbara Ferraro, Serena Mabilia LupoGuido, 2021

Un milione di Babbi Natale / Hiroko Motai, Marika Maijala – Terre di mezzo, 2020

L’albero di Natale del signor Vitale / Robert Barry; traduzione di Chiara Carminati Marameo, 2020

Il Natale del topo che non c’era / Giovanna Zoboli, Lisa D’Andrea – Topipittori, 2018

Mentre tutti dormono / Astrid Lindgren & Kitty Crowther; traduzione di Roberta Colonna Dahlman – Il gioco di leggere, 2015

La cena di Natale / Nathalie Dargent, Magali Le Huche – Clichy, 2015

Fiocco di neve / Benji Davies – Giralangolo, 2021

Lo consigliamo a… tutti coloro che portano Rudolph in palmo di mano: esiste anche Fulmine gente. E a tutti coloro che, come me, fanno il conto alla rovescia per Natale dal 26 dicembre 2021.

Matt Tavares – Fulmine, la prima renna di Babbo Natale – Nord-Sud