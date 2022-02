Morsi – Marco Peano

Condividi Facebook

La nevicata del 1996, quella che cambiò per sempre la vita di tutti gli abitanti di Lanzo Torinese, Sonia la ricorda bene.

Siamo in un piccolo paesino in mezzo alle montagne piemontesi, la comunità di poche anime si conosce tutta, le persone sanno tutto gli uni degli altri tranne il destino che li attende.

È successo qualcosa di terribile a scuola, qualcosa che viene definito “l’incidente” e per il quale la professoressa Cardone è stata ricoverata in ospedale.

Sarà proprio la piccola Sonia a guidarci in quello che risulterà un racconto terribile, fatto di sangue e storie arcane.

Il Natale porterà un manto fitto di neve e di superstizione difficile da sciogliere nelle anime di questo piccolo borgo.

La nonna di Sonia sarà un personaggio focale nella vicenda e questo la nipote lo scoprirà una mattina appena sveglia: Ada è vista come una guaritrice, una schiva anziana in grado di alleviare i dolori fisici dei suoi compaesani che si affidano a lei e ai suoi intrugli, una masca, come dicono da quelle parti.

Sente l’anziana parlare con la madre sottovoce, in dialetto, con parole che non comprende, ma che sembrano essere relative a qualcosa che è successa e che sembra un segreto.

La ragazzina inizia ad incuriosirsi e, complici le vacanze di Natale che dovrà passare con la nonna e i racconti del paese, giorno dopo giorno quello che scoprirà sarà sempre più sconvolgente.

A metterla al corrente della situazione sarà il timido Teo, genuino coetaneo che è l’unico a dirle cosa è successo nell’aula della “strega”, come viene chiamata la professoressa Andreina Cardone, perché una mattina si è chiusa a chiave davanti alla classe terrorizzata e ha fatto un gesto indicibile. Glielo racconterà come lo ha sentito, con il modo crudo e diretto tipico dei ragazzi.

Da quel momento in poi, l’ingenuità dell’infanzia di Sonia e Teo abbandonerà i due giovani e li metterà davanti ad una ricerca della verità per proteggersi.

In un paese che sembra essere caduto dentro un incubo infernale, le verità della società moderna saranno messe in discussione con le credenze popolari e non resterà altro che fare una cosa sola: salvarsi.

Autore: Marco Peano

Casa editrice: Bompiani

Anno di pubblicazione: 2022

Pagine: 186

Pic by: Clara Rigamonti