Champions League: le pagelle di Juventus – Chelsea: 1 – 0

Szczesny 6,5: Vederlo così sicuro conferma la teoria che nelle prime tre di campionato al suo posto ha giocato il gemello, quello che la famiglia per pudore tiene nascosto in una torre

Danilo 6,5: Oggettivamente, stasera non sbaglia nulla. Ma non è una novità

Bonucci 7: Limita Lukaku con un’intelligenza che francamente non credevo facesse parte del suo bagaglio tecnico

de Ligt 8: L’olandese, con la sua maestosità divina, è la conferma vivente che l’iconografia cristiana non ha avuto tutti i torti a far passare l’idea che Gesù Cristo, per quanto mediorientale, fosse alto e biondo e bello come un vichingo

Alex Sandro 6,5: Come se avessi copia incollato il giudizio di Danilo. E questa però è una novità

Bentancur 6,5: Parte lento e poco preciso, cresce alla distanza e si dimostra ancora una volta un giocatore che quando è in forma è imprescindibile. Soprattutto per questo centrocampo tristanzuolo

Locatelli 5,5: Forte è forte, ci mancherebbe. Però questi palcoscenici gli fanno ancora tremare le gambe

Rabiot 5,5: Alle volte mi pare faccia meglio quando non fa niente. Stasera fa poco e soprattutto non fa danni

Cuadrado 6: Non è la solita iradiddio, tenta pochi dribbling, pare quasi compassato. Del resto il Chelsea fa paura e lui opta per una gara attenta

Bernardeschi 6,5: a furia di prenderlo per il culo la Bernarda s’è svegliata. E per quel che mi riguarda, la cosa bella di stasera non è tanto l’assist meraviglioso a Chiesa, ma più quella voglia di giocare la palla senza temere di essere inchiappettato dalla propria ombra

Chiesa 7,5: Il più delle volte quando attacca a correre senza motivo pare un cavallo coi paraocchi a cui hanno strizzato gli zebedei. Epperò poi la piazza. Dio come la piazza

Allegri SV: L’aver messo in discussione de Ligt è un’assurdità che non ho ancora metabolizzato. Non posso menarti, per cui mi limito a non darti un voto