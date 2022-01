Si fa presto a dire elefante – Sergio Olivotti

Condividi Facebook

Si fa presto a dire elefante di Sergio Olivotti è un libro molto divertente che narra la storia degli elefanti dalla loro origine, nella valle degli elefanti, fino ai giorni nostri. E chi può narrare storie fantastiche se non i nonni? Ricco di spunti di riflessione su chi siamo, su chi vogliamo essere e su come vediamo noi stessi e gli altri, ma anche su chi potremmo diventare un domani.

Si fa presto a dire elefante di Sergio Olivotti

Si fa presto a dire elefante è un libro illustrato scritto da Sergio Olivotti ed edito dalla casa editrice Rizzoli nel 2021. È un libro molto divertente che narra la storia degli elefanti dalla loro origine, nella valle degli elefanti, fino ai giorni nostri. E chi può narrare storie fantastiche se non i nonni? Vediamo allora i nonni-elefanti raccontare ai loro nipoti di quando, tempo prima, tutti quanti vivessero nella torre condominiale chiamata Elefantia. Ma come ogni buon condominio che si rispetti le liti erano all’ordine del giorno, allora col tempo gli elefanti si allontanarono e si trasferirono in diverse parti del mondo e, col passare degli anni e col cambiare gli ambienti, gli elefanti acquisirono diversi aspetti, caratteri e mutazioni.

Infatti, qualche elefante è andato a Rimini a fare il bagnino, qualcun altro ad Hollywood, altri ancora stanno vagando alla ricerca del proprio luogo ideale in cui vivere.

Chiaramente, a seconda del tempo e del luogo, proprio come le persone, anche gli animali acquisiscono diverse sembianze: incontriamo così l’Ikeafante che arriva pronto pronto per essere montato (che poi nella realtà vorrei sapere chi è così bravo a montare questi fantomatici mobili semplici da assemblare, io ci ho sempre messo un’eternità), l’elefante così timido da parere invisibile, l’elefante caffettiera, utile tutti i giorni ma in particolar modo il lunedì mattina per noi insegnanti (ma non solo per noi insegnanti eh!), e poi elefanti poeti, cuochi, imbianchini, trampolieri, giornalieri e ancora e ancora.

Un po’ come le persone, ognuno con la sua personalità e i suoi tratti distintivi attraversano il mondo alla ricerca di qualcosa o qualcuno che li faccia sentire realizzati e felici.

Insomma, si fa presto a dire “elefante”, ma di che elefanti parliamo?

Un libro divertente che può dare spunti di riflessione su chi siamo, su chi vogliamo essere e su come vediamo noi stessi e gli altri, ma anche su chi potremmo diventare un domani.

Spunti didattici:

Si fa presto a dire elefante è un testo che può essere letto a partire dai sei anni. A scuola può essere utilizzato per introdurre gli animali e quindi la specie degli elefanti e del rispetto per essi in ottica anche di un percorso sull’educazione civica e, proprio in questo ambito, si potrebbe poi decidere di parlare di differenze e di diritti, per ricordare ai bambini sin da piccoli quanto è importante il rispetto dell’altro.

Lo consigliamo a… tutti quelli che vivono in un condominio e si godono le riunioni condominiali, a tutti coloro che hanno voglia di stupire e stupirsi e a tutti coloro che hanno una forte immaginazione.

Sergio Olivotti – Si fa presto a dire elefante – Rizzoli