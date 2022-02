L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) – Justyna Bednarek e Daniel de Latour

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri)di Justyna Bednarek e Daniel de Latour parla della voglia di crearsi il proprio destino, della voglia di libertà e del libero arbitrio, di concedersi una seconda possibilità per riuscire a crearsi un sé con le proprie forze.

L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri di Justyna Bednarek e Daniel de Latour

L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) è un libro per bambini edito da Salani e scritto da Justina Bednarek ed illustrato da Daniel de Latour.

È la storia di dieci calzini e calzine coraggiosi che hanno deciso di cambiare il loro destino, salutando i fratelli gemelli (destri o sinistri) e partendo per il vasto mondo in cerca di avventure. Nessuno di loro sapeva cosa aspettarsi lasciando la cesta della biancheria sporca, ma tutti hanno trovato la loro strada per quanto buffa e imprevedibile.

Tutto ha inizio quando la mamma prende i panni dalla lavatrice e, come al solito, manca qualche calzino, si guarda con la piccola Be, sua figlia, e decidono di chiamare l’idraulico per scoprire la fine di questi calzini. L’idraulico guarda le tubature, pulisce il cesto della lavatrice ma non nota nulla di sospetto fino a quando non decide di spostare l’elettrodomestico, solo a quel punto scopre un buco nero nel quale, presumibilmente, scompaiono i calzini. L’idraulico non si sbaglia, tutti quelli mancanti sono andati a finire lì dentro.

Ne è un esempio il calzino bianco a righe azzurre con un’ancora nera disegnata sul bordo: quando Be era piccola la mamma le faceva indossare questi calzini, la vestiva da marinaio e le raccontava storie di pirati, di mappe del tesoro, di forzieri nascosti… ma da quando la bambina era cresciuta, i calzini sembravano finiti nel dimenticatoio della cesta dei panni sporchi se non fosse che, ad un certo punto, decisero di tuffarsi nel buco nero sotto la lavatrice e di rivivere le avventure del mare.

Sfortunatamente l’impavido calzino si renderà ben presto conto che le splendide storie raccontate dalla mamma sono finite per sempre e decide di fare ritorno alla cesta dei panni sporchi, dove, però, lo attenderà una nuova avventura. Infatti la piccola Be e la mamma decidono di regalare questo paio di calzini ad un bambino piccolo a cui il nonno racconterà altre magnifiche storie di avventura.

Oltre a questa vicenda ne vengono narrate moltissime altre altrettanto divertenti, come quella del calzino verde o del calzino a bolli rossi, tutte con un finale sorprendente.

Questo libro parla della voglia di crearsi il proprio destino, della voglia di libertà e del libero arbitrio, di concedersi una seconda possibilità per riuscire a crearsi un sé con le proprie forze.

Spunti didattici

L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) l’ho letto ai bambini e alle bambine della mia classe seconda primaria e si sono divertiti tantissimo.

Lo consigliamo a…

Chi vuole qualcosa e fa di tutto per ottenerla, a chi non si capacita della fine dei calzini, a chi ha crede che i calzini vivano in un universo parallelo, a chi ha voglia di leggerezza, a chi ha voglia di costruirsi il proprio futuro.

Justyna Bednarek e Daniel de Latour – L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) – Salani

Traduzione: Raffaella Belletti