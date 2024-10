Mindset Biohacking: Il metodo per conquistare salute, energia e longevità” di Stefano Santori: come ristabilire il nostro equilibrio psico-fisico.

Condividi Facebook

“Mindset Biohacking: Il metodo per conquistare salute, energia e longevità” di Stefano Santori ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle basi del biohacking, offrendoci la possibilità di conoscere i retroscena di questo approccio che promette di farci conquistare salute e benessere. L’autore è il fondatore del metodo MBH Mindset Biohacking, che in questo testo viene illustrato con attenzione, proponendo anche esempi pratici e testimonianze di scienziati e medici; ma in cosa consiste questo innovativo metodo ideato dall’autore? Lo rivela lui stesso all’interno del libro: «Il Metodo MBH (Mindset per il Biohacking) è stato sviluppato e collaudato da me sulla base di una metodologia ben precisa, la cui efficacia è stata corroborata da test e sperimentazioni su persone reali (atleti, manager, coach, professionisti) e organizzazioni (squadre sportive, aziende più o meno grandi e persino multinazionali, pubblica amministrazione negli ultimi 12 anni della mia professione da Coach e Change Manager). La metodologia proprietaria, denominata Mindsetting, si basa sulle ricerche ormai divenute famose della psicologa Carol Dweck che, negli anni ’80, ha condotto ricerche dimostrando come l’idea che le persone hanno di sé stesse e del proprio potenziale (il cosiddetto mindset) abbia effetti significativi». Ed è infatti il mindset il nucleo principale intorno a cui ruota il discorso dell’autore: la consapevolezza di chi siamo e di cosa vogliamo è il punto di partenza per comprendere poi le tecniche di biohacking più adatte a noi; l’autore ci aiuta a cambiare il nostro mindset e a estirpare tutte quelle false credenze che ci allontanano dal conseguire un buon livello di salute e di benessere. Per cimentarsi con il biohacking, infatti, e per farlo diventare, progressivamente, uno stile di vita, è necessario avere o acquisire un mindset adatto e funzionale allo scopo; nel testo sono illustrati i passi da compiere per “riprogrammarci” e diventare flessibili e aperti alla continua messa in discussione delle consapevolezze che raggiungiamo. Una mente aperta è infatti ciò che serve per accogliere ciò che di buono può suggerirci questo metodo e per saper discernere ciò che invece per noi è nocivo; l’autore presenta quindi un testo che, in prima istanza, spinge a conquistare il proprio spazio e il proprio libero arbitrio, per poi spiegarci nel dettaglio cosa fare per mettere in pratica i principi del biohacking. Il secondo pilastro del metodo sarà poi imparare a sperimentare i nostri progressi attraverso delle misurazioni oggettive, che ci possono offrire concretamente un quadro chiaro del percorso che stiamo seguendo.

Genere: Manuale – Salute e benessere

Pagine: 474

Prezzo: 14,70 €Codice ISBN: 979-8867875206

