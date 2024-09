“Tutto può succedere”, l’appassionante storia di Francesca Ziliotto

Condividi Facebook

“Tutto può succedere” di Francesca Ziliotto è un romanzo famigliare abitato da personaggi complicati e in crisi, in cerca di una redenzione che hanno paura di non meritare; tre generazioni al confronto: nonni, madri, padri e figli che fanno fatica a comprendersi ma che sanno di dover trovare un terreno comune per ristabilire la pace tra loro. L’autrice presenta ognuno dei protagonisti mostrando il loro presente ma rievocando anche il loro passato; queste due dimensioni temporali si intrecciano in una spirale di segreti, omissioni e menzogne, da cui sembra non possa esserci una via d’uscita. Un giorno, però, il ritorno di Carlo dopo quattordici anni rimette tutti i personaggi sulla stessa strada, facendoli incontrare e scontrare; Carlo è il figlio di Teresa e Mario e fratello minore di Lucia: la complicata situazione famigliare lo ha destabilizzato sin da adolescente, portandolo a perdersi tra alcol, risse e piccoli furti, e facendolo sentire disperatamente solo. Teresa e Mario si sono infatti separati quando lui non era ancora nato; la madre, sconvolta dall’abbandono del marito, aveva lasciato ogni responsabilità alla figlia tredicenne Lucia, che aveva cresciuto Carlo cercando di dargli quell’affetto che Teresa non gli dimostrava, perché impegnata nella bella vita, in viaggi lussuosi e relazioni fugaci. Carlo, tuttavia, nonostante l’amore della sorella aveva preso la strada della perdizione: chiuso forzatamente in una comunità di recupero, aveva trascorso anni ad odiare la sua famiglia – «Provava un rancore profondo per i suoi genitori, e non conosceva il valore della giustizia o quello della correttezza, perché non li aveva mai potuti comprendere fino in fondo. Con lui la vita era sempre stata dura ed era sempre stato messo alla prova, fin da bambino». Ora però è tornato, a causa di un problema grave per il quale gli serve aiuto immediato: è tempo di guardarsi negli occhi, è tempo di espiare le proprie colpe. Lo sa bene Teresa, che sulla soglia dei settant’anni porta ormai un peso troppo gravoso e si rende conto di doversene liberare; e lo sa bene Mario, padre assente anche a causa di un doloroso segreto, ora costretto a guardare nel profondo della sua anima. Francesca Ziliotto presenta una saga familiare che appassiona grazie al susseguirsi di colpi di scena e alla sua gestione della psicologia dei personaggi, i quali hanno tante ombre ma sono capaci anche di irradiare una luce abbagliante quando, infine, si lasciano andare alla vita e si concedono la possibilità di ritrovarsi.

Casa Editrice: Capponi Editore

Collana: Narrativa

Genere: Romanzo famigliare

Pagine: 158Prezzo: 16,00 €

Contatti

https://www.instagram.com/francyziliot

https://www.facebook.com/francesca.ziliotto.9

www.capponieditore.it

Link di vendita online