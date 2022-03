Bella e il gorilla – Anthony Browne

Condividi Facebook

Bella e Il gorilla di Anthony Browne racconta una storia semplice ma ricca di spunti di riflessione, dove la diversità e anche la comunicazione emergono ricordandoci quanto sia bello e possibile vivere felici e contenti, amici e fedeli.

Bella e Il gorilla di Anthony Browne

Anche questa volta siamo di fronte a un albo (ri)scoperto da Camelozampa nel 2019 che ci regala la traduzione del testo Little Beauty – grazie a Sara Saorin – pubblicato per la prima volta nel 2008 da Walker Books Ltd. E anche questa volta siamo di fronte a un albo in cui vediamo un gorilla protagonista di tante storie di Anthony Browne, quali Voci nel parco sempre edito da Camelozampa o Gorilla edito invece da un’altra stupenda casa editrice, quale Orecchio Acerbo. Case editrici diverse, ma entrambe di qualità che infatti non perdono occasioni speciali come quelle offerte da Anthony Browne.

Tra i suoi libri, il mio preferito è sicuramente Nel bosco che non ha un gorilla come protagonista, ma anche in questo caso dimostra di saper costruire espressioni particolari e “parlanti” sui visi dei personaggi. In ogni caso l’autore preferisce disegnare gorilla agli umani: qui il gorilla, al contrario degli altri libri, assume la posizione di gorilla animale e non gorilla uomo, ma un gorilla un po’ bizzarro. Infatti, il protagonista ha una vita serena e tranquilla, ma soffre di solitudine e chiede ai custodi un’amica.

E quale amica migliore di un gatto potrebbe avere un gorilla? Arriva così la co protagonista, Bella, con la quale l’animale vive momenti felici e fantastici, momenti fatti di piccole ma speciali quotidianità.

Tutto va a gonfie vele, come si suol dire, ma, come in ogni buona storia, vi è un momento che appare tragico e in cui vediamo anche i colori mutare, si avverte il pericolo:

Il gorilla, infuriato – a causa del film che sta guardando che tutti conoscerete e che chiaramente agita un gorilla – spacca il televisore. A quel punto le guardie – umani – lo sgridano molto e minacciano di portar via Bella.

L’amica però, da buona amica, si assume le colpe del gorilla dichiarando di essere stata lei pur di rimanere con il suo caro compagno, dimostrandogli lealtà. I custodi, increduli e consci della bugia, cedono a Bella e li lasciano procedere con la loro bellissima e felicissima vita. E come in ogni buon lieto fine, siamo certi del fatto che da quel momento “Bella e il gorilla vissero per sempre felici e contenti”.

Una storia semplice ma ricca di spunti di riflessione, dove la diversità e anche la comunicazione emergono ricordandoci quanto sia bello e possibile vivere felici e contenti, amici e fedeli.

Spunti didattici:

Bella e il gorilla insegna a grandi e piccini come sia possibile comunicare con linguaggi differenti e il valore dell’amicizia, un bene prezioso che va coltivato, soprattutto di questi tempi. Ce lo insegna anche Rodari, oggi più che mai, che:

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra.

L’albo può essere proposto ai bambini sin dalla scuola dell’infanzia, e può essere letto dai ragazzi a partire dai 6 anni, una volta incontrato il carattere minuscolo, grazie alla grafica pulita e leggibile tipica di Camelozampa che è una delle case editrici più inclusiva di sempre.

I miei bimbi, dopo averlo letto in classe, mi han detto che è bello perché sono amici anche se sono due animali diversi e Bella ha capito che Gorilla a volte si può arrabbiare ma non per questo non le vuole bene.

Sarebbe bello anche grazie al testo poter affrontare con i propri figli/studenti la particolarità del linguaggio dei segni, promuovendone il funzionamento.

Lo consigliamo a… tutti coloro che sono suscettibili ai film d’azione, a tutti quelli che sono Gorilla dentro, ma anche a tutti coloro che sono Bell(e) dentro.

Anthony Browne – Bella e Il gorilla – Camelozampa

Traduzione: Sara Saorin