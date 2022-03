Edizioni Nottetempo

Condividi Facebook

Carta d’identità

nottetempo, fondata nel 2002 da Ginevra Bompiani, Roberta Einaudi e Andrea Gessner, è una casa editrice indipendente che pubblica saggi, opere di narrativa e poesia, e in tutti gli ambiti orienta la propria ricerca verso gli spazi critici proponendosi di dare voce a testimoni e interpreti che della nostra società esplorino la complessità e le contraddizioni.

Fin dall’inizio, la casa editrice ha intrattenuto un dialogo costante con la scena editoriale internazionale, sia nella scoperta di autori da tradurre sia attraverso la promozione dei nostri autori in altri paesi, perché solo in uno scambio culturale continuo possono verificarsi le condizioni per esercitare la nostra attività.

Le collane:

La collana di narrativa accoglie quindi autori italiani e stranieri, esordi e conferme, testi classici e nuove proposte.

Alla saggistica sono dedicate le cronache, libri documentari ma molto narrativi; i ritratti, biografie o diari di artisti e pensatori colti nella loro intimità creativa; le figure, saggi limpidi intensi e contemporanei sulle figure del pensiero e dell’arte; animalìa, collana di monografie agili, divulgative dedicate al mondo animale; e la più giovane collana terra che ha come campo d’indagine le possibili relazioni alternative tra viventi per un nuovo pensiero ecologico che superi la visione antropocentrica. Infine Semi, una collana di ebook gratuiti che contengono idee e proposte di filosofi e pensatori interpreti del presente; piccoli libri che mettiamo a disposizione della riflessione attorno a quello che sta accadendo e come possiamo immaginare il mondo a venire.

Le collane di piccolo formato da portare con sé e leggere agilmente nei momenti di attesa sono gli ormai classici sassi e i gransassi, in cui trovano spazio testi veloci e incisivi di saggistica, pamphlet e pensieri.

Alla poesia è dedicata una collana diretta da Maria Pace Ottieri e Andrea Amerio.

