Zeffirina dove sei? – Chiara Lorenzoni e Margherita Allegri

Zeffirina dove sei? di Chiara Lorenzoni e Margherita Allegri

Se amate i misteri di un certo livello, la storia di Chiara Lorenzoni Zeffirina dove sei?, edita nel 2022 per la casa editrice Pelledoca editore, fa al caso vostro.

Infatti, il narratore e protagonista è un cane ungherese di nome Sgombro che è senza alcun dubbio il miglior Apprendista PiediPiatti in circolazione. Già dall’incipit della storia, Sgombro fa notare che questo non è il suo vero nome ma che vi è tutta una storia dietro per arrivare a Sgombro: storia che chiaramente non vi svelo, perché è tutta da leggere.

Sgombro, il miglior Apprendista PiediPiatti in circolazione, è socio in affari di Pierparide, il bambino che l’ha adottato, e insieme sono amici e soci dell’agenzia investigativa P.A.P.P.I & S, ovvero Pierparide Apprendista Piedipiatti & S. Pappi, ovviamente, sta per Pierparide e S, sta per Sgombro.

Chiaramente, essendo un’agenzia segreta e di alto livello non ci sono clienti paganti, i clienti non si rivolgono a loro, sono loro che ancor prima che arrivino clienti risolvono misteri. Ecco perché non vi è un ufficio ma un quartiere generale SEGRETISSIMO, situato nella stanza di Paride. Qui il cartello:

Insieme, dovranno risolvere un mistero non da poco: infatti, in un normale pomeriggio, Sgombro origlia una conversazione tra la nonna di Pappi e la signora Berenice, sua grande amica, che le racconta che il suo uccellino, una parrucchetta azzurra e nera di nome Zeffirina, è ancora viva, nonostante l’abbiano sepolta.

Questo è ovviamente un caso adatto all’agenzia investigativa P.A.P.P.I & S., che subito richiama l’attenzione dei due soci che, nel corso del libro indagheranno seguendo passo a passo tutte le regole dettate dal loro decalogo:

E insomma, Zeffirina, dove sei?

Beh, per scoprirlo, dovete leggere il libro! Chi sono io per svelare il mistero della Pappi & S?

Spunti didattici:

Il libro Zeffirina, dove sei? è un libro adatto a partire dalla scuola primaria, da far leggere sia da soli ai bambini, grazie anche al carattere ad alta leggibilità, sia insieme per poter ridere con tutta la classe delle avventure di Pappi & S.

Lo consigliamo a… chi adora i misteriosissimi misteri e agli amanti dei segreti top secret.

Chiara Lorenzoni (autrice) e Margherita Allegri (illustratrice) – Zeffirina dove sei? – Pelledoca Editore