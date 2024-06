Condividi Facebook

Con la sua scrittura incisiva e priva di lungaggini, L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi) ci presenta un quadro complesso delle dinamiche e dei traumi che possono sorgere e segnare una famiglia

Personaggi fragili in un mondo complesso

Al centro della storia troviamo Amanda, Lucia e Rocco, tre personaggi legati da vincoli familiari ma separati da silenzi e incomprensioni. Amanda, chiusa nella sua stanza, rappresenta la giovinezza spezzata, mentre Lucia, sua madre e voce narrante, fatica a stabilire un contatto con lei. Rocco, padre di Lucia, è un anziano che non si arrende alla vita che volge al termine. Tutti, a loro modo, sono fragili. L’età fragile, infatti, non è univoca: può essere qualsiasi momento della vita, anche la vita intera. Questo tema è esplorato attraverso le vicende di un paesino d’Abruzzo, vicino a Pescara, dove i protagonisti affrontano le loro paure e traumi. La forza narrativa del romanzo si sprigiona attraverso le relazioni, da cui scaturiscono i fatti. I protagonisti del racconto sono incapaci di esprimere i propri stati d’animo, avanzando tra le pagine con il peso dei non detti. Lo stile di Donatella Di Pietrantonio è lineare e scorrevole, la narrazione procede senza intopp,i la scrittura è diretta e non si risparmia in durezza, con descrizioni efficaci che lasciano immagini indelebili, come i capelli rossi di Amanda che riflettono il suo stato d’animo. Il tempo salta avanti e indietro in uno zigzag ben congegnato, rendendo impossibile perdere il filo del racconto.

Le tematiche de L’età fragile

“L’età fragile” esplora temi di straordinaria quotidianità, come i traumi della giovinezza, i legami familiari, il rapporto madre-figlia, gli obblighi morali verso i genitori, l’amicizia, il coraggio di abbandonare la propria terra e la spietatezza dell’essere umano. I personaggi sono creature vulnerabili, spesso evanescenti e inafferrabili, barricate nel proprio dolore, ma complici nel trovare una salvezza nell’altro. Di Pietrantonio riesce a creare una sinfonia narrativa con un coro di personaggi le cui voci si intrecciano in una melodia di eventi e correlazioni. L’età fragile è un romanzo dedicato alle sopravvissute, che racconta l’età fragile come dimensione irriducibile dell’umano, esposta alle cadute e alle perdite che i passaggi di vita e i traumi ci infliggono. La nostra unica eredità sono forse le ferite. Donatella Di Pietrantonio ci porta dentro una storia che attinge al reale per rappresentare i rapporti fra genitori e figli e la complessa tessitura dei sentimenti lungo le varie età della vita. La narrazione intensa di paure e desideri inespressi, solitudini e legami, omissioni e solidarietà mostra come occorra occuparsi della sofferenza per liberare il proprio divenire.