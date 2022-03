Il volo della famiglia Knitter – Guia Risari e Anna Castagnoli 

Condividi Facebook

Il volo della famiglia Knitter di Guia Risari e Anna Castagnoli

Già dalle prime pagine si capisce che è un libro sfuggente, un libro sospeso, un libro fuori dal mondo. La narrazione si muove tutta all’interno di una famiglia, la famiglia Knitter per la precisione, che è formata da papà, mamma, due figli, un cane, un gatto e un canarino. La storia ha inizio quando, in un caldo e afoso pomeriggio d’estate, il papà esclama che avrebbe proprio voglia di volare via.

Da qui prende vita l’avventura che per la famiglia Knitter sembra del tutto normale, ma agli occhi del lettore è particolarmente strana e fuori dal comune. Il canarino inizia a dare agli altri componenti della famiglia lezioni di volo. In questo modo tutti iniziano un viaggio lontano dal grigiore della città. Non è semplice, soprattutto all’inizio. I figli ad esempio si slogano le braccia o le caviglie e anche tutti gli altri sono un po’ goffi, ma il canarino non demorde e continua le sue lezioni di volo, in fondo la cosa importante è l’efficacia del volo.

Infatti poche lezioni dopo tutti diventano esperti di volo e iniziano a viaggiare sopra verdi prati, sopra grandi laghi scintillanti e boschi fitti come tessuti. La meta del loro viaggio è un’isola deserta che diverrà la loro casa.

«Atterrarono su cuscini di muschio e cespugli di mirtilli. C’erano sassi grigi, alberi centenari e tane di animali. Silenzio e pace». Ben presto però li assale il dubbio che forse non possono stare per sempre lontano da quella che un tempo fu la loro casa. «Oltre l’isola, oltre l’orizzonte. Una destinazione non c’era. C’era solo la voglia di volare». «Forse – si diceva la famiglia Knitter – il loro volo non sarebbe mai finito. Forse, una volta che hai imparato a volare non puoi più restare a terra».

Spunti didattici

Il volo della famiglia Knitter è un libro che può essere letto sin dai primi anni della scuola primaria; io stessa l’ho infatti letto in una classe prima e i bambini hanno potuto viaggiare con la fantasia grazie al testo, divertendosi a immaginare i luoghi in cui sarebbe piaciuto loro volare.

Lo consigliamo a… tutti coloro che pensano che tutto possa succedere.

Guia Risari e Anna Castagnoli – Il volo della famiglia Knitter – Bohem Press Italia