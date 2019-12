Immagina un mondo che non vada sempre di fretta, dove sia possibile prendersi il tempo che ci vuole per

fare le cose bene, con passione e con cura.

Immagina il tuo tempo libero davvero libero, libero da pensieri di lavoro, libero da liste di cose da fare

domani, libero da impegni che altri hanno già organizzato per te, insomma immagina il tuo tempo libero

liberato da ogni preoccupazione.

Immagina uno spazio tutto per te, per fare ciò che ti piace e solo perché ti piace, uno spazio aperto a nuove

dimensioni per essere così come sei davvero.

Immagina coccole per l’anima. Immagina attimi di serenità.

Immagina un’idea per iniziare e finire bene la tua giornata.

Immagina quello che ancora non c’è perché così potrà iniziare ad esistere. Immagina un pensiero libero.

Immagina un sorriso.

Ecco, questo è il mondo di Festina Lente, questi sono i suoi libri.

Recensioni Festina Lente

L’armata delle Molucche -Martino Pedrazzini – Festina Lente Edizioni C’è un fascino particolare nel raccontare il mare e il viaggio in mare, è un fascino arcaico eppure attualissimo, attiene al bisogno di fuga, alla ricerca dell’ignoto, alla scoperta del proprio limite. Non è un caso che Dante dedichi uno dei passi più celebri della divina commedia proprio ad un marinaio, prima ancora che un …