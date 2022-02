Bottega errante edizioni

Condividi Facebook

La storia di una casa editrice viene raccontata dal catalogo che costruisce, ma spesso, come tutte le storie che si rispettino ci sono delle svolte, delle curve a gomito, dei momenti chiave. Questi i passaggi fondamentali di Bottega Errante che nasce nel mese di giugno del 2015 come marchio editoriale dell’Associazione Bottega Errante (nata nel 2011). Fino a quel momento avevamo curato la collana “erranti” assieme a Ediciclo Editore con l’uscita di 6 titoli di reportage di viaggio. È stato proprio Angelo Floramo a giugno del 2015 a inaugurare il marchio BEE e lo ha fatto con un libro costitutivo per il nostro progetto, “Guarneriana segreta” che è arrivato a vendere oltre 4.000 copie. L’antologia “La notte che il Friuli andò giù” (maggio 2016) è un secondo momento chiave perché ci radica nel territorio con un libro che supera le 2000 copie e viene presentato in oltre 30 eventi. Il 2017 è l’anno tra gli altri de “L’osteria dei passi perduti” che arriva alla quinta edizione e a oggi è il libro più venduto di Bottega Errante mentre a settembre avviene una delle intuizioni che ci fa vedere una strada da percorrere: con la pubblicazione degli inediti di viaggio del Premio Nobel Ivo Andric inizia la collana “estensioni” rivolta alla letteratura balcanica. L’anno successivo, il 2018, vede la pubblicazione di un autore culto come Miljenko Jergović, ed è anche l’anno in cui costruiamo la casa on line della casa editrice che portiamo tutto il nostro catalogo anche in versione Epub. Nel mese di maggio partecipiamo con uno stand tutto nostro per la prima volta al Salone internazionale del Libro di Torino e a dicembre a Più libri più liberi di Roma. Il 2019 racconta di altri 13 titoli e un cambio di grafica della collana “camera con vista”. È l’anno in cui inizia una nuova avventura: diventiamo editori di un trimestrale di viaggi, luoghi e storie come “Erodoto108”. Partecipiamo ormai a tutte le principali fiere in Italia come Torino, Milano, Roma, Pisa, ma usciamo dai confini andando anche alle fiere di Lubiana e Zagabria.

Il 2020 è l’anno di paure e difficoltà anche per il mondo del libro e anche per la nostra Bottega. È anche un anno di opportunità, di riflessioni, di nuove idee. Riusciamo a pubblicare comunque 13 novità, alcune delle quali diventano libri fondamentali per il nostro catalogo come “Vento di terra” di Paolo Rumiz. Paradossalmente, è un anno chiave per Bottega Errante, le librerie fiduciarie crescono, i lettori anche, il progetto si rafforza.

Il 2021 si presenta come uno dei momenti più importanti di tutta la storia della casa editrice. Ci costituiamo srl a luglio, pubblichiamo 18 novità, decidiamo di acquistare una casa editrice di grande qualità come Santi Quaranta di Treviso che conta un catalogo di 161 titoli e 33 anni di storia. Cambiamo distribuzione nel Nordest e ci affidiamo ad Alfe Libri, mentre continuiamo nel resto d’Italia la collaborazione con Unicopli.

