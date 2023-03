Soldi vs idee. Come cambia il calcio fuori dal campo – Michele Uva, Mara Luisa Colledani

Il calcio italiano sta vivendo un momento magico, almeno in apparenza, soprattutto in campo internazionale. Con la certezza di mandare almeno una squadra in semifinale questa primavera sta insospettabilmente regalando al nostro calcio un periodo di rinascimento. Da previsioni sportive recenti, sulla carta il campionato italiano avrebbe dovuto regalare poche sorprese e per lo più tristi, ma nei fatti la realtà racconta almeno di tre compagini nazionali in lizza per i principali trofei europei.

Chi l’avrebbe detto che il Napoli di De Laurentis, dopo aver cacciato un pilastro come Insigne e un eroe come Koulibaly, avrebbe potuto raggiungere risultati così a lungo agognati? Lo scaltro presidente partenopeo ha merito di aver utilizzato un programma che avrebbe scovato quel fenomeno di Kvaratskhelia nel suo languire georgiano, ma molto più probabilmente le funzioni del programma sono state coadiuvate da un preciso intento di investire sul talento spendendo cifre più che ragionevoli.

Soldi vs idee, appunto, come il titolo del libro che hanno firmato a due mani Michele Uva e Maria Luisa Colledani, un libro per spiegare perché e come il calcio sta cambiando. C’è poco amarcord, a parte nelle divertente prefazione firmata da Riccardo Cucchi, dove il giornalista racconta come il calcio sia cambiato sorprendendo per primi i tifosi ma poi anche gli addetti ai lavori.

Ma se il calcio è cambiato nelle routine, dai fornelli elettronici al VAR, non è cambiato nelle dinamiche che scatena, dettate ovviamente della passione e non dalle tecnologie. Quindi, anche se appare un racconto di Philip Dick, pure il VAR può vantare insulti sulla propria vita matrimoniale al pari degli arbitri in carne ed ossa.

All’interno del sistema calcio

É interessante però notare come il modo di rintracciare economie e quindi di usarle per creare squadre vincenti sia cambiato nel tempo e nella forma, arrivando ovviamente a trasformare i modelli di gestione delle società.

Quello che Soldi vs Idee affronta è la questione di come il denaro influenzi la gestione di una società, sin dall’esterno. Molto interessante è per esempio il capitolo Stadi Smart vs stadi decadenti, dove si analizza il rapporto tra il livello di tecnologia utilizzato da un stadio e la sua capacità di ingenerare introiti per una società. L’analisi passa sia dalla costruzione di uno stadio che dalla gestione di centro sportivo, sino ad arrivare al tema delle sostenibilità ecologica.

Il tema della tecnologia sfiora invero altro campi del discettare sul nuovo calcio, ovviamente soprattutto si parla della programmazione e della gestione della squadra, nella lettura dei Big data, nella gestione della stagione.

Il tema dei diritti televisivi compare sin dalla introduzione di Riccardo Cucchi, per poi essere sviscerato scientificamente in un capitolo dedicatogli. I diritti televisivi, più di ogni altra cosa in questo momento, hanno cambiato l’approccio al calcio, soprattutto per i tifosi che comprano abbonamenti senza sapere quando e come giocherà la propria squadra.

Altro tema legato a doppio filo a quello dei diritti televisivi è quello dei grandi eventi. Diventato ormai unico simbolo planetario riconosciuto, il calcio viene considerato un talismano che tutti desiderano e a cui ambiscono, ragione per cui si moltiplicano eventi e si inventato pubblici per poter aumentare la platea di consumatori di calcio.

Nel libro c’è spazio anche per temi di natura etica o comunque sociale, come per esempio la questione femminile nel calcio. Argomento interessante che pone il dilemma, sia economico che sociale, di come il mondo del calcio femminile possa portare nuova linfa alla comunicazione e al tifo mondiale.

Un libro divertente ma approfondito che regala immagini positive a chi ama il calcio e spera sempre che possa restare una fabbrica di sogni per tutte le età.

Michele Uva, Mara Luisa Colledani – Soldi vs idee. Come cambia il calcio fuori dal campo – Mondadori